Felújítás - Győr és Enese között egy sáv járható az M85-ösön - fotók, videó
A Győr felé vezető oldalt lezárták az M85-ösön Enese és Győr között.
M85-ös autóút
Az M1-es autópálya csomópontja és Enese között új terelés épült ki az M85-ös autóúton Sopron irányába. Az 1-es és a 9-es km között a Sopron felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad a forgalom. A munkálatok idejére a Rábapatona csomópont fel- és lehajtóágát is lezárták - írta az útinform.
Így halad a forgalom az M85-ösön - Galéria
Felújítás - Győr és Enese között egy sáv járható az M85-ösönFotók: Molcsányi Máté
