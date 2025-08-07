Felújítás - Győr és Enese között egy sáv járható az M85-ösön - fotók, videó

M85-ös autóút

Az M1-es autópálya csomópontja és Enese között új terelés épült ki az M85-ös autóúton Sopron irányába. Az 1-es és a 9-es km között a Sopron felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad a forgalom. A munkálatok idejére a Rábapatona csomópont fel- és lehajtóágát is lezárták - írta az útinform.

