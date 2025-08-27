Sok veszélyt rejt az M85-ös alagút, így előzd meg a tragédiát

Az M85 Győr-Moson-Sopron egyik legforgalmasabb útja. A közlekedők száma miatt számos baleset történik. Van azonban egy másik tényező, ami szintén nehezíti a közlekedést. Az alagút. Ráadásul, ha itt történik baleset, az jelentős torlódásokat okoz.

A Kisalföldön kevés az alagút, ezért sok autós nem kellő odafigyeléssel halad át az M85-ös ezen szakaszán.

Forrás: police.hu

Kihívás az M85-ös alagút

A Kisalföldön viszonylag ritkán kell alagutakon áthajtaniuk a közlekedőknek. Valószínűleg ezért sok a veszélyes manőver az M85-ösön. A Győr-Moson-Sopron vármegyei Rendőr-főkapitányság összegyűjtötte mik a balesetek leggyakoribb okai.

sebességtúllépés,

a követési távolság be nem tartása,

a figyelmetlenség.

Ezek megelőzése érdekében kiemelten fontos, hogy a sofőrök az alagútban és annak közelében csökkentsék a sebességet, tartsanak biztonságos követési távolságot, és fokozottan figyeljenek a környezetükre. Mondani sem kell, hogy ezen a szakaszon tilos megállni és megfordulni.

Az alagutat időszakosan lezárhatják karbantartás, baleset vagy más rendkívüli esemény miatt. Ilyen esetben figyeljék a fényjelző berendezéseket és a változtatható jelzésképű táblákat, ne hajtsanak be az alagútba, hanem haladjanak a kijelölt terelőútvonalakon. A kijáratoknál és lehajtóknál a rendőrség és a közútkezelő munkatársai segítik a forgalom irányítását – kövessék az utasításaikat!

Fontos tudni, hogy az autóút teljes hosszában gyalogosok, kerékpárosok és lassú járművek közlekedése szigorúan tilos.