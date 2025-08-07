1 órája
Hazánk új autópályája csatlakozna az M1-eshez, közel Győr-Moson-Sopronhoz - térkép
Az M8-as gyorsforgalmi út Dunaújváros és Kecskemét közötti szakaszának megépítése a magyar közlekedésfejlesztés egyik legfontosabb projektje. Az M8-as Budapestet tehermentesítené a déli irányból, a nyomvonala az M0-s nyomvonalával párhuzamosan fut majd. A környezetvédelmi engedélyek már rendelkezésre állnak.
Fotóillusztráció: MW-archívum
A Dunaújváros és Kecskemét közötti szakasz megépítése a magyar közlekedésfejlesztés egyik legfontosabb beruházása. Az M8-as a főváros déli tehermentesítését szolgálja, és „tulajdonképpen az M0-s nyomvonalával párhuzamosan” fut majd - jelentette ki Lázár János.
A M8 "vidéki M0-ásként" emlegetik közlekedési szakemberek
A miniszter tájékoztatása szerint a környezetvédelmi engedélyek már rendelkezésre állnak, a nyomvonalvitákat pedig rendezték. A beruházás megvalósítása az MKIF koncessziós társaság feladata lesz, amelynek minden engedélyt átadtak.
A tervek szerint az M8-as autópálya várhatóan 2031-re készül el teljes egészében - adta hírül a Világgazdaság.
