A vidéki MO-ás

1 órája

Hazánk új autópályája csatlakozna az M1-eshez, közel Győr-Moson-Sopronhoz - térkép

Az M8-as gyorsforgalmi út Dunaújváros és Kecskemét közötti szakaszának megépítése a magyar közlekedésfejlesztés egyik legfontosabb projektje. Az M8-as Budapestet tehermentesítené a déli irányból, a nyomvonala az M0-s nyomvonalával párhuzamosan fut majd. A környezetvédelmi engedélyek már rendelkezésre állnak.

Kisalföld.hu
Hazánk új autópályája csatlakozna az M1-eshez, közel Győr-Moson-Sopronhoz - térkép

Fotóillusztráció: MW-archívum

A Dunaújváros és Kecskemét közötti szakasz megépítése a magyar közlekedésfejlesztés egyik legfontosabb beruházása. Az M8-as a főváros déli tehermentesítését szolgálja, és „tulajdonképpen az M0-s nyomvonalával párhuzamosan” fut majd - jelentette ki Lázár János.

Az M8 tervezett útvonala Komárom és Kecskemét között. Fotó: MKIF
Az M8 tervezett útvonala Komárom és Kecskemét között. Fotó: MKIF

A M8 "vidéki M0-ásként" emlegetik közlekedési szakemberek

A miniszter tájékoztatása szerint a környezetvédelmi engedélyek már rendelkezésre állnak, a nyomvonalvitákat pedig rendezték. A beruházás megvalósítása az MKIF koncessziós társaság feladata lesz, amelynek minden engedélyt átadtak.

A tervek szerint az M8-as autópálya várhatóan 2031-re készül el teljes egészében - adta hírül a Világgazdaság.

Bővebb részleteket ide kattintva olvashatnak az M8-as gyorsforgalmi út tervezett építéséről.

 

