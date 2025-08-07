Hazánk új autópályája csatlakozna az M1-eshez, közel Győr-Moson-Sopronhoz - térkép

A Dunaújváros és Kecskemét közötti szakasz megépítése a magyar közlekedésfejlesztés egyik legfontosabb beruházása. Az M8-as a főváros déli tehermentesítését szolgálja, és „tulajdonképpen az M0-s nyomvonalával párhuzamosan” fut majd - jelentette ki Lázár János.

Az M8 tervezett útvonala Komárom és Kecskemét között. Fotó: MKIF

A M8 "vidéki M0-ásként" emlegetik közlekedési szakemberek

A miniszter tájékoztatása szerint a környezetvédelmi engedélyek már rendelkezésre állnak, a nyomvonalvitákat pedig rendezték. A beruházás megvalósítása az MKIF koncessziós társaság feladata lesz, amelynek minden engedélyt átadtak.