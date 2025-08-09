Mi a pálya?!
2 órája
M1-es autópálya: az új doku-sorozatban eloszlatnak egy-két tévhitet a régészeti feltárásokról - videó
Mi a pálya?! címmel doku-sorozatot indított az MKIF. Az első epizódban az M1-es autópálya került terítékre.
Megérkezett fejlesztési dokumentum sorozatunk első része, melyben az M1-es autópálya bővítésének okait és előkészítő munkálatait mutatjuk meg – írja az MKIF facebook bejegyzésében.
M1-es autópálya: doku-sorozatot indított az MKIF
Mint az a bejegyzésükben olvasható: az epizódban eloszlatnak egy-két tévhitet a régészeti feltárásokról, beszélnek a védett növények áttelepítéséről és a műszaki megoldások fontosságáról, hiszen ezek egytől egyik elengedhetetlenek ahhoz, hogy átfogó képet kapjunk egy ilyen volumenű fejlesztésről.
Ezt ne hagyja ki!Fontos munkálatok
2025.08.06. 19:39
Türelem, türelem: ideiglenes gyorsítósávokat, le- és felhajtókat építenek az M1-en - videó, térkép
Ezt ne hagyja ki!A vidéki MO-ás
2025.08.07. 08:35
Hazánk új autópályája csatlakozna az M1-eshez, közel Győr-Moson-Sopronhoz - térkép
- Miért az M1-es sztráda?
- Mennyi idő alatt?
- Mennyi mart aszfalt kerül majd vissza az alsóbb rétegekbe?
- A növények is tudnak utazni?
- Volt itt korábban régészeti feltárás?
- Milyen forgalmi rend várható a bővítés idején?
Ezekre a kérdésekre egytől egyig választ adnak a részben.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre