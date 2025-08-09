augusztus 9., szombat

Emőd névnap

21°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mi a pálya?!

2 órája

M1-es autópálya: az új doku-sorozatban eloszlatnak egy-két tévhitet a régészeti feltárásokról - videó

Címkék#M1-es autópálya#m1#régészeti feltárás#bővítés

Mi a pálya?! címmel doku-sorozatot indított az MKIF. Az első epizódban az M1-es autópálya került terítékre.

Kisalföld.hu

Megérkezett fejlesztési dokumentum sorozatunk első része, melyben az M1-es autópálya bővítésének okait és előkészítő munkálatait mutatjuk meg – írja az MKIF facebook bejegyzésében.

m1-es autópálya bővítés fejlesztés régészeti feltárás aszfalt beruházás
M1-es autópálya: az első epizódban eloszlatnak egy-két tévhitet a régészeti feltárásokról, de beszélnek a védett növények áttelepítéséről és a műszaki megoldások fontosságáról is.
Fotó: Illusztráció / Forrás: MW Archívum

M1-es autópálya: doku-sorozatot indított az MKIF

Mint az a bejegyzésükben olvasható: az epizódban eloszlatnak egy-két tévhitet a régészeti feltárásokról, beszélnek a védett növények áttelepítéséről és a műszaki megoldások fontosságáról, hiszen ezek egytől egyik elengedhetetlenek ahhoz, hogy átfogó képet kapjunk egy ilyen volumenű fejlesztésről. 

  • Miért az M1-es sztráda? 
  • Mennyi idő alatt? 
  • Mennyi mart aszfalt kerül majd vissza az alsóbb rétegekbe? 
  • A növények is tudnak utazni? 
  • Volt itt korábban régészeti feltárás
  • Milyen forgalmi rend várható a bővítés idején? 
     

Ezekre a kérdésekre egytől egyig választ adnak a részben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu