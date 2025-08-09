M1-es autópálya: az új doku-sorozatban eloszlatnak egy-két tévhitet a régészeti feltárásokról - videó

Megérkezett fejlesztési dokumentum sorozatunk első része, melyben az M1-es autópálya bővítésének okait és előkészítő munkálatait mutatjuk meg – írja az MKIF facebook bejegyzésében.

Fotó: Illusztráció / Forrás: MW Archívum

M1-es autópálya: doku-sorozatot indított az MKIF

Mint az a bejegyzésükben olvasható: az epizódban eloszlatnak egy-két tévhitet a régészeti feltárásokról, beszélnek a védett növények áttelepítéséről és a műszaki megoldások fontosságáról, hiszen ezek egytől egyik elengedhetetlenek ahhoz, hogy átfogó képet kapjunk egy ilyen volumenű fejlesztésről.