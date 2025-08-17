augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

37 perce

Így fog kinézni az új M1-es, ekkor készül el a három sáv - videó

Címkék#Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt#M1-.es autópálya#forgalomkorlátozatás#autópálya építés

Meg van mikortól gurulhatnak az autók 2x3 sávon az M1-es autópályán. Forgalomkorlátozások az M1-en: összegyűjtöttük, most hol dolgoznak a szakemberek.

Dániel Viktória

Tovább dübörög az M1-es felújítás. Rá is fér a pályára, mivel egyes részei már 50 évesek. A kivitelező Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársai folyamatosan dolgoznak az egyes szakaszokon. A napokban egy látványos videót is közzétettek, amin látható, hogyan fog kinézni a 2x3 sáv kialakítása után a sztráda.

M1
Folyamatos a munka az M1-es autópályán. A tervek szerint az első 3 sávos szakasz 2028 augusztus végére készül el.
Forrás: Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

Ekkor készül el a három sáv

Évek óta probléma, hogy az M1-es autópályára felhajtva az utazó szinte egybefüggő kamionsorral találja szembe magát a külső sávban. A zsúfoltság miatt sajnos számos baleset történik a sztrádán. Idén elkezdődött a várva várt bővítés, a tervek szerint az

  • M0-Bicske szakasz 2028 augusztus 31.
  • Bicske-Concó pihenőhely 2029 augusztus 31.

Ráadásul, hogy jobban ellenálljon a forgalom okozta terhelésnek a pálya burkolatának vastagságát 20-ról 32 centire fogják növelni.

Forgalomkorlátozások az M1-en

A munkáltok miatt azonban számos helyen sebességkorlátozás van érvényben, ráadásul a lezárásokra és a sávelhúzásra is figyelniük kell a közlekedőknek. 

Összegyűjtöttük, most hol dolgoznak a szakemberek:

  • 20-35 km, Biatorbágy és a 1104-es számú mellékút között - mindkét oldalon
  • 35-40 km, 1104-es mellékút ésa  8101-es mellékút között- mindkét oldalon
  • 39-41 km, Óbarok és a 8101-es mellékút között- mindkét oldalon
  • 41-56 km, 8101-es mellékút és Tatabánya között - országhatár felé vezető oldal
  • 54-61 km, Harkályos-pihenőhely és az Átlal-ér között - mindkét oldalon
  • 55-56 km, Harkályos-pihenőhely és Tatabánya között  - országhatár felé vezető oldal
  • 84-97 km szelvénynél, Imánd-pihenőhely és Nagyszentjános között - mindkét oldalon

A felsorolt forgalom korlátozások nem érintik egyik pihenőhelyet vagy csomópontot sem.

Az MKIF új "Mi a Pálya?!" nevű saját sorozatában, bemutatta, hogy fog kinézni a bővített M1-es, számos gyakori kérdést megválaszolt, valamint a színfalak mögé is bepillantást engedett:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu