Így fog kinézni az új M1-es, ekkor készül el a három sáv - videó

Tovább dübörög az M1-es felújítás. Rá is fér a pályára, mivel egyes részei már 50 évesek. A kivitelező Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársai folyamatosan dolgoznak az egyes szakaszokon. A napokban egy látványos videót is közzétettek, amin látható, hogyan fog kinézni a 2x3 sáv kialakítása után a sztráda.

Folyamatos a munka az M1-es autópályán. A tervek szerint az első 3 sávos szakasz 2028 augusztus végére készül el.

Forrás: Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Ekkor készül el a három sáv

Évek óta probléma, hogy az M1-es autópályára felhajtva az utazó szinte egybefüggő kamionsorral találja szembe magát a külső sávban. A zsúfoltság miatt sajnos számos baleset történik a sztrádán. Idén elkezdődött a várva várt bővítés, a tervek szerint az

M0-Bicske szakasz 2028 augusztus 31.

Bicske-Concó pihenőhely 2029 augusztus 31.

Ráadásul, hogy jobban ellenálljon a forgalom okozta terhelésnek a pálya burkolatának vastagságát 20-ról 32 centire fogják növelni.

Forgalomkorlátozások az M1-en

A munkáltok miatt azonban számos helyen sebességkorlátozás van érvényben, ráadásul a lezárásokra és a sávelhúzásra is figyelniük kell a közlekedőknek.

Összegyűjtöttük, most hol dolgoznak a szakemberek:

20-35 km, Biatorbágy és a 1104-es számú mellékút között - mindkét oldalon

35-40 km, 1104-es mellékút ésa 8101-es mellékút között- mindkét oldalon

39-41 km, Óbarok és a 8101-es mellékút között- mindkét oldalon

41-56 km, 8101-es mellékút és Tatabánya között - országhatár felé vezető oldal

54-61 km, Harkályos-pihenőhely és az Átlal-ér között - mindkét oldalon

55-56 km, Harkályos-pihenőhely és Tatabánya között - országhatár felé vezető oldal

84-97 km szelvénynél, Imánd-pihenőhely és Nagyszentjános között - mindkét oldalon

A felsorolt forgalom korlátozások nem érintik egyik pihenőhelyet vagy csomópontot sem.

Az MKIF új "Mi a Pálya?!" nevű saját sorozatában, bemutatta, hogy fog kinézni a bővített M1-es, számos gyakori kérdést megválaszolt, valamint a színfalak mögé is bepillantást engedett: