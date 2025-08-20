Driftelve állt meg az M1-es autópályán, előtte elvitt néhány táblát és oldalba talált egy kamiont - videó

Mint ahogy az az MKIF facebook bejegyzésében olvasható: kamion a külső sávban, mellette pedig személyautó haladt a sztrádán. Az eset az M1-es autópálya szárligeti szakaszán történt.

M1-es autópálya: Driftelve állt meg az M1-es autópályán a balesetet okozó személyautó.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Schutterstock

M1-es autópálya: Nem a vezetésre koncentrált

Mint azt írják: Az autó sofőrje egy pillanatig vélhetően nem teljesen a vezetésre koncentrált, ennek köszönhetően a terelésbe hajtott, elvitt néhány táblát, visszarántotta a kormányt, oldalba találta a mellette szabályosan közlekedő kamiont, majd driftelve a szalagkorlátnál állt meg.

Íme a hajmeresztő videó:

Szerencsére nem sérült meg senki. Néhány jó tanácsot is megosztottak bejegyzésükben:

Ha telefonálnod kell, ne legyen a kezedben a telefon!

Vezetőként kérd utastársad segítségét, ha bármire szükséged van és elő kell venni!

Ha nincs veled senki, állj meg egy pihenőben és úgy keresd meg!

Ha fáradt vagy, állj meg pihenni!

A saját biztonságod és mások biztonsága érdekében, csak a vezetésre koncentrálj, tartsd a távolságot, hogy mindenki épségben elérhesse úti célját!

Sokakban megfogalmazódhat a kérdés, hogy ott van a terelés, de nem látnak munkavégzést. Mint írják: jelenleg az M1-es autópálya bővítésének előkészítő munkálatai zajlanak már a főpályán és tavaly ősz óta a pályán kívül is. A belső elválasztósávi munkák ütemezett elvégzéséhez csak egy hosszan kiépített terelés tud folyamatos haladást biztosítani a kollégák számára.

Ami még fontos: a jelenlegi sávelhúzás már előkészülete a bővítés következő ütemének is.