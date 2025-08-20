augusztus 20., szerda

Észbontó manőver

2 órája

Driftelve állt meg az M1-es autópályán, előtte elvitt néhány táblát és oldalba talált egy kamiont - videó

Címkék#M1-es autópálya#kamion#m1#sérült#baleset

Folytatta a "Megáll az ész" című rovatát az MKIF. Videójukon személyautó közlekedett az M1-es autópálya egyik szakaszán, majd hirtelen elvitt néhány táblát és oldalba talált egy kamiont.

Kisalföld.hu

Mint ahogy az az MKIF facebook bejegyzésében olvasható: kamion a külső sávban, mellette pedig személyautó haladt a sztrádán. Az eset az M1-es autópálya szárligeti szakaszán történt.

M1-es autópálya baleset autó kamion drift
M1-es autópálya: Driftelve állt meg az M1-es autópályán a balesetet okozó személyautó.
Fotó: Illusztráció / Forrás: Schutterstock

M1-es autópálya: Nem a vezetésre koncentrált

Mint azt írják: Az autó sofőrje egy pillanatig vélhetően nem teljesen a vezetésre koncentrált, ennek köszönhetően a terelésbe hajtott, elvitt néhány táblát, visszarántotta a kormányt, oldalba találta a mellette szabályosan közlekedő kamiont, majd driftelve a szalagkorlátnál állt meg.

Íme a hajmeresztő videó:

Szerencsére nem sérült meg senki. Néhány jó tanácsot is megosztottak bejegyzésükben:

  • Ha telefonálnod kell, ne legyen a kezedben a telefon!
  • Vezetőként kérd utastársad segítségét, ha bármire szükséged van és elő kell venni!
  • Ha nincs veled senki, állj meg egy pihenőben és úgy keresd meg!
  • Ha fáradt vagy, állj meg pihenni!
  •  A saját biztonságod és mások biztonsága érdekében, csak a vezetésre koncentrálj, tartsd a távolságot, hogy mindenki épségben elérhesse úti célját!

Sokakban megfogalmazódhat a kérdés, hogy ott van a terelés, de nem látnak munkavégzést. Mint írják:  jelenleg az M1-es autópálya bővítésének előkészítő munkálatai zajlanak már a főpályán és tavaly ősz óta a pályán kívül is. A belső elválasztósávi munkák ütemezett elvégzéséhez csak egy hosszan kiépített terelés tud folyamatos haladást biztosítani a kollégák számára. 

Ami még fontos: a jelenlegi sávelhúzás már előkészülete a bővítés következő ütemének is.

Ahogy hozzátették: a bővítés teljes ideje alatt folyamatosan biztosítják a 2x2 sávon történő haladást. Addig is kérik, hogy a terelésben engedélyezett 80km/h sebességet mindenki tartsa be! Például Óbarok-Tatabánya szakaszon a 80-at betartva csupán 3,5 perccel több a menetidő, ahhoz képest mintha 130 km/h-val mennénk.

 

