augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

16°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sztrádahelyzet

1 órája

Terelések és lezárások bosszantják az autósokat az M1-esen és a környéken

Címkék#m1#terelés#autópálya#lezárás

Hétfőn sincsenek könnyű helyzetben az autósok, az Útinform válogatásából összeszedtük a fontos tudnivalókat az M1-esről és a környékéről a Kisalföldön.

Kisalföld.hu
Terelések és lezárások bosszantják az autósokat az M1-esen és a környéken

Fotó: Molcsányi Máté

Az Útinformon található információk szerint:

Az M1-es autópályán

- Hegyeshalom felé, a 17-es és a 20-as km között új terelést építettek ki. A forgalom sávelhúzással a belső és a külső sávon halad, a leállósávot lezárták. 
- Biatorbágy és Tatabánya, a 20-as és az 56-os km között mindkét oldalon elkerítették a belső sávot, a forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik. 
- Komárom térségében aszfaltoznak. A 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.

Az M86-os autóúton

- a Szombathely felé vezető oldalon, a 89-es és a 90-es km között a külső sávot lezárták. 
- A 94-es km-nél lévő Vát/Sárvár csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták.

Az 1-es főúton, Komárom átkelési szakaszán, a 85-ös km-nél közművezetéket fektetnek le, a fél útpályát lezárták.

A 85-ös főúton, Nagycenken, a kastély közelében a 69-es km-nél vízvezetéket kötnek be, emiatt a forgalom csak egy sávon, irányonként váltakozva haladhat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu