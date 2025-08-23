Cölöpfal épül az M1-es mellett - Töltésen fut majd az ideiglenes pálya

Több mint 300 cölöpöt fúrnak le a szakemberek az M1-es autópálya bővítésének részeként. A szakemberek jelenleg a Harkályos pihenő közelében dolgoznak.

Az M1-es autópálya bővítésének következő lépéseként, mint egy 300 cölöpöt fúrnak le a szakemberek egy olyan szakaszon, ahol korábban már jelentős föld tömeg mozdult meg.

Forrás: Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Ideiglenes pályát építenek az M1 mellé

A kivitelező Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. oldalán közzétette, hogy már az M1-es autópálya építése során jelentős mennyiségű föld mozdult meg ezen a szakaszon, emiatt alapos geotechnikai vizsgálatok után tervezték meg a cölöpfal. Így több mint 300 cölöpöt fúrnak le 10,5 méteres mélységbe. Ezek abban segítenek, hogy a szakemberek által megtervezett rézsűhajlású földpart megtámasztása biztosított legyen.

Emellett már a Hegyeshalmi bővítésre is megkezdték az előkészületeket. A szakemberek folyamatosan végzik a töltésalapozásokat és szélesítéseket ugyanis ezekre a töltésekre ideiglenes pályaszakasz épül majd, hogy a Hegyeshalom felé vezető oldal bővítésének ideje alatt is, a Budapest felé vezető oldalon mind a két irányban 2+2 sávon haladhasson a forgalom.