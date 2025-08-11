Készül a mosonmagyaróvári belváros következő kávézója

Megújul az M-Club, új funkciót kaphat a postapalota – újabb mérföldkőhöz érkezett a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári fejlődése – közölte portálunkkal az egyetem. Mint írták, a Magyar Posta Zrt.-vel a mosonmagyaróvári postapalota megvásárlásáról előrehaladott tárgyalások zajlanak. Közben láthattuk, hogy el is kezdték a vár szomszédságában lévő M-Club felújítását.

Az M-Club korszerűsítését őszre fejezik be.

Fotó: Kerekes István

M-Club: kávézónak is otthont ad majd

A Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kara kulcsfontosságú fejlesztés megvalósításába fogott. A mosonmagyaróvári campus megújításának folytatásaként megkezdődött a közvetlen közelében található M-Club és közvetlen környezetének rekonstrukciója. A 375 millió forintos beruházás várhatóan még az ősszel befejeződik.

A várhoz illeszkedő, hangulatos közösségi térként működő épület büfét, kávézót, teraszt, valamint edukációs és workshopteret is kínál majd az egyetem tájékoztatása szerint.