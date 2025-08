Nagybeteg hős - Dominik óriási akarattal küzd az élhetőbb életért

Lukács Dominik újabb lépéseket tett az önállóság felé, számolt be az oxigénhiánnyal született, halmozottan sérült, CP-s kisfiúval történtekről a Pro Filii Alapítvány közösségi oldala. Lukács Dominik az alapítvány támogatásával vehetett részt egy speciális, az életminőségét javító műtéten Barcelonában. A sikeres beavatkozást követően az addig feszes, kötött izmai tovább lazultak. A kisalfold.hu olvasói is ismerhetik a bágyogszováti kisfiút, akinek családját, a gyermek orvosi kezelését a Jóakarat Hídja Alapítványon keresztül is támogatták annak idején.

Lukács Dominik sokat fejlődött, tele van akaraterővel a kisfiú. Kötött, feszes izmai lazultak az utóbbi hónapokban. Fotó: Pro Filii Alapítvány

Lukács Dominik gyógykezelése

Szintén a Pro Filii Alapítvány támogatásának köszönhetően az operációt követően elkezdődhetett Dominik intenzív rehabilitációja is. "Örömmel számolunk be arról, hogy Dominik azóta már önállóan ül széken vagy zsámolyon, feltérdel és egyre közelebb kerül az önálló felálláshoz, mindkét kezét aktívan használja, önállóan eszik és rág. Dominik tele van akarattal és életörömmel, fejlődése pedig nemcsak a szülők, hanem mindannyiunk számára inspiráció"- fogalmaznak a közösségi oldalon.

Boros Ildikó, Dominik édesanyja korábban ugyancsak a közösségi oldalon arról osztotta meg gondolatait, hogy a műtéti költségre és az azt követő rehabilitációra nyújtottak be a pályázatot a Pro Filii Alapítványhoz. December közepén kapta az értesítést, hogy pozitív elbírálásban részesült a kérvény. "Hálásan köszönjük az alapítványnak a támogatást, és hogy a kérésemnek eleget téve, a műtét időpontjára tekintettel utalták az elnyert összeget. Dominik februárban egy myotenofasciotomia műtéten esett át Barcelonában, mely nagyon jól sikerült. A feszes, kötött izmai tovább lazultak, ami a mozgásfejlődésére jó hatással van. Pár hét pihenőt követően megkezdtük az intenzív rehabilitációt"-írta Ildikó. Azóta Dominik sokat változott: javult a tartása, mindkét kezét aktívan használja, önállóan ül széken, zsámolyon, feltérdel és kevés választja el az önálló felállástól. Összességében minden nagymozgást sokkal könnyebben tud végrehajtani. A műtét hozománya az evés is lett, látványosan rág, forgatja az ételt a szájában.