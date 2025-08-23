augusztus 23., szombat

Bence névnap

12°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

1 órája

Tudja, miért Lúdláb lett a győri vendéglátóhely neve?

Címkék#Győr-Révfalu#lúdláb cukrászda#Révfalu#győr

Hatvankilenc évvel ezelőtt új vendéglátóipari hely nyílt meg Győrben. A Lúdláb Révfaluban cukrászdaként kezdte, manapság sörözőként üzemel.

Kisalföld.hu
Tudja, miért Lúdláb lett a győri vendéglátóhely neve?

1956. augusztus 23-án nyílt meg a Lúdláb cukrászda Révfaluban – írta a regigyor.hu. A Győr-Sopron megyei Vendéglátó Vállalat harmincötezer forint költséggel alakított ki cukrászdát a Rónay Jácint utca 2. sz. alatt. A vendéglátóhely neve utalt a városrész egykori gúnynevére, Gúnárvárosra.

Lúdláb Győr
A Lúdláb cukrászdaként nyitott 1956-ban, a kép az 1980-as években készült.

A Lúdláb átalakítása 1 millió forint volt

1977-ben épületfelújítás miatt egy évre bezárták a cukrászdát, majd egy év múlva presszóként nyitott újra. A Kisalföld 1978. augusztus 27-én így írt a helyről: „Befejezték Győrött Révfaluban a Rónai Jácint utca 2 B. épület felújítását. Az Ingatlankezelő Vállalat kezelésében levő épületben tizenkét lakást alakítottak át igényesen korszerűvé. Az épület kívülről is tetszetős: homlokzatát műanyag alapú festékkel tették időtállóvá. Ugyanebben az épületben működött a Győr-Sopron megyei Vendéglátó Vállalat cukrászdája is, amelyet tavaly június 30-án bezártak. A Lúdláb pénteken minden különösebb hírverés nélkül újra megnyílt, korszerűsítve, bővítve. A cukrászdából eszpresszó lett, hangulatos berendezéssel, kellemes zenével, egyebek között fagylaltkülönlegességekkel és a Győrött még ritka meleg szendvicsekkel. Ahogy Hanekám László boltvezetőtől megtudtuk, az átalakítás 1 millió forintjába került a vállalatnak. Hogy a frissen nyitott presszó valóban hangulatos, kellemes maradjon, az már csupán a vendégeken múlik.”

Napjainkban a hely Lúdláb söröző néven működik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu