Tudja, miért Lúdláb lett a győri vendéglátóhely neve?

1956. augusztus 23-án nyílt meg a Lúdláb cukrászda Révfaluban – írta a regigyor.hu. A Győr-Sopron megyei Vendéglátó Vállalat harmincötezer forint költséggel alakított ki cukrászdát a Rónay Jácint utca 2. sz. alatt. A vendéglátóhely neve utalt a városrész egykori gúnynevére, Gúnárvárosra.

A Lúdláb cukrászdaként nyitott 1956-ban, a kép az 1980-as években készült.

A Lúdláb átalakítása 1 millió forint volt

1977-ben épületfelújítás miatt egy évre bezárták a cukrászdát, majd egy év múlva presszóként nyitott újra. A Kisalföld 1978. augusztus 27-én így írt a helyről: „Befejezték Győrött Révfaluban a Rónai Jácint utca 2 B. épület felújítását. Az Ingatlankezelő Vállalat kezelésében levő épületben tizenkét lakást alakítottak át igényesen korszerűvé. Az épület kívülről is tetszetős: homlokzatát műanyag alapú festékkel tették időtállóvá. Ugyanebben az épületben működött a Győr-Sopron megyei Vendéglátó Vállalat cukrászdája is, amelyet tavaly június 30-án bezártak. A Lúdláb pénteken minden különösebb hírverés nélkül újra megnyílt, korszerűsítve, bővítve. A cukrászdából eszpresszó lett, hangulatos berendezéssel, kellemes zenével, egyebek között fagylaltkülönlegességekkel és a Győrött még ritka meleg szendvicsekkel. Ahogy Hanekám László boltvezetőtől megtudtuk, az átalakítás 1 millió forintjába került a vállalatnak. Hogy a frissen nyitott presszó valóban hangulatos, kellemes maradjon, az már csupán a vendégeken múlik.”