Lovakkal érkeztek fagyizni Győrben - Szabad ilyent? - fotók

A győri polgármesteri hivatal hatósági főosztályának ellenőrzési referense, Királyfi Péter válaszát azzal kezdte: a Tihanyi Árpád úti fagyizónál a kiszolgálásra lovak hátán várakozók látványa ma már nem megszokott esemény, de hangsúlyozta, hogy a képek alapján is látszik, fegyelmezett lovasokról és állataikról készültek a felvételek.

Lovak a járdán. Lovasok a győri fagyizónál

Fotó: Olvasó-tudósító

Jól kivehető mindegyik képről, hogy még a kijelölt kerékpárutat is szabadon hagyták, a bevásárló boltokban nem tapasztalható türelmes sorban állást is betartották. A lóháton való közlekedés a mai napig elfogadott közeli és távolabbi országok Győrnél jóval nagyobb városaiban is. Királyfi Péter hozzátette: a fotók alapján a társaság nem beazonosítható, így a megjelenésük célja sem tisztázható.

Általában az ilyen jellegű csoportos lovaglás a városban jellemzően valamilyen okkal történik (bemutató, rendezvény, külföldi lovas túrázók oktatás). A lovak fajtája a képek alapján kisbéri félvér, ami a magyar lótenyésztés egyik nevezetes fajtája, amelynek megbízhatósága, kezelhetősége, fegyelmezettsége, megjelenés kiváló. A Tihanyi Árpád út ezen részén mindennapos veszélyt jelentenek azonban az itt száguldozó kerékpárosok, rolleresek, autósok. Az irányított (lovagolt) ló veszélytelenebb a gyakori póráz nélkül futtatott kutyáknál, főleg amikor bull típusú (harci) kutyákat láthatunk. Végezetül azzal zárta válaszát: ha a lovak láttán valaki úgy ítélte meg, hogy félelmet, szabálytalanságot (közlekedés akadályoztatása, tiltott közlekedési eszköz....stb.) élt át, a jelezze a közlekedési hatóság felé.