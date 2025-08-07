augusztus 7., csütörtök

Tudósítónk küldte, utánajártunk

2 órája

Lovakkal érkeztek fagyizni Győrben - Szabad ilyent? - fotók

Olvasónk érdeklődött lapunknál: a napokban Győrben azt látta, hogy négy nő lóháton nyalta a fagylaltot a Tihanyi úti népszerű fagylaltozó előtt. Azt kérdezte, hogy szabályos és vajon nem veszélyes 600 kilogrammos lovakkal a járdán közlekedni a város szívében? Utánajártunk.

Kisalföld.hu

A győri polgármesteri hivatal hatósági főosztályának ellenőrzési referense, Királyfi Péter válaszát azzal kezdte: a Tihanyi Árpád úti fagyizónál a kiszolgálásra lovak hátán várakozók látványa ma már nem megszokott esemény, de hangsúlyozta, hogy a képek alapján is látszik, fegyelmezett lovasokról és állataikról készültek a felvételek. 

Lovasok a győri fagyizónál. Lovakkal a járdán
Lovak a járdán. Lovasok a győri fagyizónál
Fotó: Olvasó-tudósító

Lovak a járdán

Jól kivehető mindegyik képről, hogy még a kijelölt kerékpárutat is szabadon hagyták, a bevásárló boltokban nem tapasztalható türelmes sorban állást is betartották. A lóháton való közlekedés a mai napig elfogadott közeli és távolabbi országok Győrnél jóval nagyobb városaiban is. Királyfi Péter hozzátette: a fotók alapján a társaság nem beazonosítható, így a megjelenésük célja sem tisztázható.

Általában az ilyen jellegű csoportos lovaglás a városban jellemzően valamilyen okkal történik (bemutató, rendezvény, külföldi lovas túrázók oktatás). A lovak fajtája a képek alapján kisbéri félvér, ami a magyar lótenyésztés egyik nevezetes fajtája, amelynek megbízhatósága, kezelhetősége, fegyelmezettsége, megjelenés kiváló. A Tihanyi Árpád út ezen részén mindennapos veszélyt jelentenek azonban az itt száguldozó kerékpárosok, rolleresek, autósok. Az irányított (lovagolt) ló veszélytelenebb a gyakori póráz nélkül futtatott kutyáknál, főleg amikor bull típusú (harci) kutyákat láthatunk. Végezetül azzal zárta válaszát: ha a lovak láttán valaki úgy ítélte meg, hogy félelmet, szabálytalanságot (közlekedés akadályoztatása, tiltott közlekedési eszköz....stb.) élt át, a jelezze a közlekedési hatóság felé.  

Egy korábbi cikk a netről ITT.

 

