Lőgyakorlat
37 perce
Ekkor ne menjen Győrszentivánra, mert lőnek!
A Magyar Honvédség Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred tájékoztatása szerint a győrszentiváni katonai lőtéren szeptemberben az alábbi időpontban terveznek éleslövészetet.
A lőgyakorlatok 8 órától 20 óráig zajlanak.
Lövészeti napok szeptemberben:
- szeptember 3.
- szeptember 10.
- szeptember 11.
- szeptember 12.
- szeptember 17.
- szeptember 18.
- szeptember 23.
- szeptember 24.
- szeptember 25.
A lövészetek ideje alatt a biztonsági terület határán belül személyek és háziállatok nem tartózkodhatnak, illetve nem léphetnek be, ez
szigorúan tilos és letveszélyes!
