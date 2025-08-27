augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

28°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lőgyakorlat

1 órája

Ekkor ne menjen Győrszentivánra, mert lőnek!

Címkék#éleslövészet#Dánielfy Tibor 205 Légvédelmi Rakétaezred#lőgyakorlat

A Magyar Honvédség Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred tájékoztatása szerint a győrszentiváni katonai lőtéren szeptemberben az alábbi időpontban terveznek éleslövészetet.

Kisalföld.hu

A lőgyakorlatok 8 órától 20 óráig zajlanak.

Lövészeti napok szeptemberben:

  • szeptember 3.
  • szeptember 10.
  • szeptember 11.
  • szeptember 12.
  • szeptember 17.
  • szeptember 18.
  • szeptember 23.
  • szeptember 24.
  • szeptember 25.

A lövészetek ideje alatt a biztonsági terület határán belül személyek és háziállatok nem tartózkodhatnak, illetve nem léphetnek be, ez

szigorúan tilos és letveszélyes!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu