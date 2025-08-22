Amerikai filmek díszletébe csöppenhet ezekkel a vattacukor színű kisgépekkel

Mentazöld és fagyirózsaszín árnyalattal csábít a kék-sárga, négybetűs áruházlánc konyhai kisgépkínálata. A pasztell színek és a lekerekített formák olyan retro bájt csempészhetnek a konyhánkba, amellyel egy régimódi amerikai film díszletében érezhetjük magunkat. A Lidl kisgépek gombjainak, karjainak és peremeinek krómhatású részletei a századközepi ipar szárnyalását idézik meg.

Forrás: Lidl

A Lidl kollekciója

A vintage hangulatú Lidl konyhai kisgép kollekciót kenyérpirító, vízforraló, aprító, botmixer, robotgép, kávéfőző, kávédaráló, turmixgép, tejhabosító és duplafalú pohárszett teszi teljessé.