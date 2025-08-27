Munkálatok
1 órája
Lezárják csütörtökön a győri csomópontot a forgalom elől
Kijelölt gyalogos átkelőhelyet kiviteleznek a Bem tér északi oldalán (Lahner utca) a Dugonics csomópontnál Győrben –írja Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete.
Ahogy közleményükben olvasható: Az aszfaltozás előkészítése, csatornafedlap cseréje miatt a Bem tér – Dugonics utca csomópontját két napra le kell zárni a forgalom elől.
A lezárás kezdete: 2025.08.28. csütörtök 08:00 óra.
A lezárás befejezésének várható időpontja: 2025.08.29. péntek 16:00 óra.
Az útszakaszon közlekedő menetrend szerinti autóbusz terelőúton közlekedik az alábbiak szerint:
- Eszperantó út felől a Kálvária út irányába közlekedő autóbuszok a Zrínyi út – Galamb út – Kálvária út útvonalon fognak közlekedni. Ezen az útvonalon kimarandó „Bem tér, Baross Gábor iskola” megállóhely ideiglenesen szünetelni fog, helyette a „Zrínyi utca, Bem tér” megállóhely kerül kijelölésre.
- Kálvária út felől az Eszperantó út irányába közlekedő autóbuszok a Kálvária út – Eszperantó út útvonalon fognak közlekedni. Ezen az útvonalon kimarandó „Bem tér, Baross Gábor iskola” megállóhely ideiglenesen szünetelni fog, helyette a „Kálvária út, iskola” és az „Eszperantó út, autóbusz-állomás” megállóhelyek használhatóak.
