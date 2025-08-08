augusztus 8., péntek

Kézműves

33 perce

Lexa édes álmai – A Dubai csokitól a különleges francia desszertekig

Címkék#mosonudvari#málnás#Adorján Alexa#desszertcsoda#mangó körte#csoki

Különleges francia desszerteket álmodik meg a veszprémi születésű Adorján Alexa mosonudvari műhelyében. Rêve Lexa fantázianév alatt minőségi csokoládéba zárva mousse költeményeket alkot a szépségiparban is járatos cukrász.

Mészely Réka

Megszólalásig gyümölcsökre hasonlító desszerteket pásztáz a kamera: mangó, körte, málna, citrom és málna sorakozik ízlésesen egymás mellett. A közösségi oldalon bukkantunk a Rêve Lexa desszertcsodákra, és kíváncsiak voltunk „születésükre”. 

Lexa álma – Adorján Alexa mosonudvari műhelyében alkotja az ízléses finomságokat
Lexa álma – Adorján Alexa mosonudvari műhelyében alkotja az ízléses finomságokat.
Fotó: Kerekes István

Lexa álma: desszertcsodák

– Vállalkozó típus vagyok – köszönt a Rêve Lexa márkanév mögött az alkotó, Adorján Alexa, akit sokan a szépségiparból ismerhetnek. 

Lexa édes álmai – A Dubai csokitól a különleges francia desszertekig

Fotók: Kerekes István

– 2009-ben költöztem Veszprémből ide: Hegyeshalomban kezdtem el dolgozni a vendéglátásban, aztán a régi hegyeshalmi áruházat béreltem ki és alakítottam át szoláriummá és szépségszalonná, kávézóval, fagylaltozóval. A kozmetika mellett manikűrrel, pedikűrrel is foglalkozom. Emellett mindig is szerettem sütni. Két éve a Dubai csoki őrülettel kezdődött minden, ami a cukrászattal kapcsolatos az életemben – mutatkozik be Alexa, akivel mosonudvari műhelyében találkozunk. 

– A Dubai csokit eleinte a szépségszalonba betérőknek készítettem, helyben fogyasztásra. Egy új alkalmazott hívta fel a figyelmem, hogy a mosonmagyaróvári Glück Technikumban cukrász-képzés indul, és jelentkeztem a másfél éves képzésre. Az alapok megszerzése mellett további tanfolyamokra, workshopokra is beiratkoztam. Nagy példaképem a győri Fehér Judit mestercukrász, akihez a mai napig szívesen járok tanulni! Végül a francia desszertek mellett tettem le a voksomat, csokoládéból és mousseból készítek mono desszerteket, tortákat – magyarázza a cukrász. 

Minőségi és lehetőleg helyi alapanyagokból

Alexa, mint mondja, fontos számára, hogy minőségi alapanyagokat használjon, sőt lehetőleg a helyi alapanyagokat részesítve előnyben, kezdve a gyümölcsöktől a tojásig. A csokoládé pedig belga és francia. Tavaly december óta bérli a mosonudvari műhelyt, ahol egyedül dolgozik: számára ez a nyugalom szigete, ahol akár hajnali háromig is alkotja a desszertcsodákat, melyeknek bevallása szerint tökéleteseknek kell lenniük. 

A mangó, körte, málna, citrom, kókusz és málna desszertekben száz százalékos gyümölcszselét találunk mousse közé rejtve, csokiba mártva, amit bársony textúrával von be és színesít meg, s díszíti akár egy ostya vagy igazi levéllel. 

Látogatásunkkor a modern műhelyben betekintést engedett a folyamatba is, amíg megszülettek az édes finomságok. A desszerteket, tortákat sokszor dekorálja élő vagy cukorvirágokkal illetve csokoládé díszekkel is. Mint mondja, az alaprecepteket igyekszik saját ízlésére formálni. 

Dubai csoki, málnásan

Természetesen a Dubai csokikról sem mondott le, azok titka többek között, hogy a pisztáciapasztát maga készíti, édesíti fehércsokoládéval. Az „alexás” változatot málnás csokiból alkotja.

Alexa nagyon készül, az idei Ország tortáinak megsütésére is, és megvásárolható lesz nála, mindkét ízben az “Álmodozó” és “DCJ Stílusgyakorlat" is.

 

