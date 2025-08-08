Lexa édes álmai – A Dubai csokitól a különleges francia desszertekig

– 2009-ben költöztem Veszprémből ide: Hegyeshalomban kezdtem el dolgozni a vendéglátásban, aztán a régi hegyeshalmi áruházat béreltem ki és alakítottam át szoláriummá és szépségszalonná, kávézóval, fagylaltozóval. A kozmetika mellett manikűrrel, pedikűrrel is foglalkozom. Emellett mindig is szerettem sütni. Két éve a Dubai csoki őrülettel kezdődött minden, ami a cukrászattal kapcsolatos az életemben – mutatkozik be Alexa, akivel mosonudvari műhelyében találkozunk.

– A Dubai csokit eleinte a szépségszalonba betérőknek készítettem, helyben fogyasztásra. Egy új alkalmazott hívta fel a figyelmem, hogy a mosonmagyaróvári Glück Technikumban cukrász-képzés indul, és jelentkeztem a másfél éves képzésre. Az alapok megszerzése mellett további tanfolyamokra, workshopokra is beiratkoztam. Nagy példaképem a győri Fehér Judit mestercukrász, akihez a mai napig szívesen járok tanulni! Végül a francia desszertek mellett tettem le a voksomat, csokoládéból és mousseból készítek mono desszerteket, tortákat – magyarázza a cukrász.

Minőségi és lehetőleg helyi alapanyagokból

Alexa, mint mondja, fontos számára, hogy minőségi alapanyagokat használjon, sőt lehetőleg a helyi alapanyagokat részesítve előnyben, kezdve a gyümölcsöktől a tojásig. A csokoládé pedig belga és francia. Tavaly december óta bérli a mosonudvari műhelyt, ahol egyedül dolgozik: számára ez a nyugalom szigete, ahol akár hajnali háromig is alkotja a desszertcsodákat, melyeknek bevallása szerint tökéleteseknek kell lenniük.

A mangó, körte, málna, citrom, kókusz és málna desszertekben száz százalékos gyümölcszselét találunk mousse közé rejtve, csokiba mártva, amit bársony textúrával von be és színesít meg, s díszíti akár egy ostya vagy igazi levéllel.