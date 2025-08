A Soproni Levéltárban életre kel a múlt: az új igazgatóval beszélgettünk

A levéltárban megelevenedik a múlt

A kapuját átlépve élővé válik a történelem

Fiziker Róbert már egészen fiatalon, középiskolásként kapcsolatba került a levéltárral. 17 éves korában részt vett egy országos tanulmányi versenyen, ahol a helyi, 1947-es nemzetgyűlési választások történetét dolgozta fel, majd a következő évben a soproni olimpikon, Scheidl II. József életútját kutatta.

Fiziker Róbert a soproni levéltár legrégebbi iratát is megmutatta, a dokumentum 1162-ből származik Fotó: Varga Henrietta

- Mindkét kutatás során a soproni levéltárba jártam anyagokat gyűjteni. Emlékszem, még tanítási időben történt, és Horváth Zoli bácsi fogadott. Ez volt az első találkozásom azzal a különös világgal, ahol a múlt kézzelfoghatóvá válik. Eredetileg történelem–német–orosz szakos középiskolai tanárként végeztem, és sokáig úgy hittem, egész életemet a tanításnak fogom szentelni. Aztán az élet másfelé vezetett: bekerültem az MTA Történettudományi Intézetébe, ahol már főállású kutatóként dolgoztam. A történész pedig természetes módon levéltárba jár, így maradtam meg a dokumentumok, iratok világánál - mesélte.

- 2013-ban a Bécsi kapu téri Országos Levéltárban helyezkedtem el, ahol egy fantasztikus területtel foglalkoztam: a két világháború közötti Külügyminisztérium iratanyagával.Ez az időszak számomra rendkívül izgalmas volt, hiszen Trianon után, a második világháborúig tartó időszakban valódi történelmi mélységekbe lehetett merülni. Mindig azt szoktam mondani: a levéltári munkában az a legszebb, hogy az ember megfogja a kulcsát, és belép a történelembe - mondta.

A levéltárban az ember belép a múltba Fotó: Varga Henrietta

Miből fakadt az ambíció, hogy ne csak kutatóként, hanem vezetőként is kipróbálja magát? - tettük fel a kérdést.

- Tulajdonképpen nem volt idegen számomra a vezetői szerep. Tanárként hosszú éveken át osztályfőnök voltam, ami szintén szervezési, irányítási feladatokat jelent. Emellett különböző szakmai munkaközösségekben is aktív voltam. Azt azonban sokáig elutasítottam, hogy igazgatóhelyettesi vagy igazgatói szerepet vállaljak, mindig a tanítást választottam. A levéltárban azonban másképp alakult. Amikor az előző igazgató mandátuma lejárt, és pályázatot írtak ki a posztra, úgy éreztem, ennyi év tapasztalattal a hátam mögött ideje a másik oldalon is kipróbálni magam. A célom az volt, hogy ne csak "elbújjak" a dokumentumok között, hanem aktívan formáljam a levéltár arculatát is. Most már bátran mondhatom: nem bántam meg a döntésemet - válaszolta mosolyogva.