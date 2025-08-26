53 perce
A levéli óvodának és bölcsődének gyűjtöttek: malacot sütöttek az iparosok és PET-palackot is visszaváltottak
A levéli traktorfesztiválhoz évek óta kapcsolódik a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület. Idén malacot sütöttek, melynek bevételét a helyi bölcsődének ajánlották. A levéli rendezvényen PET-palackokat is gyűjtötték: annak visszaváltásával az óvodát segíti a falu.
A levéli traktorfesztiválon gyűjtött adományokat a helyi óvoda és bölcsőde kapta meg
Fotó: Mészely Réka
Amint arról beszámoltunk, augusztus közepén nagy sikerrel szervezték meg a levéli traktorfesztivált, melyen rekordszámban vonultak fel a traktorok és nagyon sok érdeklődőt vonzott a rendezvény. A programot jótékonysággal is összekötötték.
A levéli bölcsődét támogatják a sült malac árából az iparosok
– A levéli traktorfesztivált malacsütéssel szerettük volna színesíteni – tudtuk meg Winkler Károlytól, a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület elnökétől. Az ipartestület több mint öt éve a családi napját a levéli eseményhez kapcsolja, rendszerint jótékonysági főzéssel egybekötve. Tavaly a helyi óvodát segítették, idén meg a bölcsődét a bevételből. 150 ezer forintot adtak át az intézménynek.
Az iparosok beszámoltak arról, hogy már egy héttel a sütés előtt bepácolták a 45 kilós állatot, melynek a sütését hajnali kettőkör kezdték meg. A nem mindennapi étel elkészülte után pillanatok alatt elfogyott. Az ipartestület számára fontos, hogy Mosonmagyaróvár mellett a környékbeli településekkel, azok vezetőivel is jó kapcsolatot ápoljanak, Levélre is szívesen térnek vissza.
PET-palackot váltottak vissza négy és fél órán keresztül
Dorfinger Károly alpolgármester kiemelte: a levéli traktorfesztivál szervezői részéről felmerült, hogy jótékony céllal gyűjtsék a PET-palackokat. Tóth Tibor ezermester elkészített két olyan gyűjtőt, amelybe a kétnapos fesztiválon be lehetett dobni az italos dobozokat.
– Erdős Gyulával vittük Mosonmagyaróvárra a 2300 PET-palackot, amit négy és fél órán keresztül váltottunk vissza. Az így kapott 115 ezer forintot az óvodának ajánljuk – mesélte mosolyogva az alpolgármester.
Mindkét adományt Kiss Béla levéli polgármester és az óvodavezetés jelenlétében kedden adták át a helyi óvodában. Az intézményben egyébként 87 kisgyermeket fogadnak, három csoportban.
Az óvoda bővítését tervezik
Amint azt a faluvezetéstől megtudtuk, az óvoda bővítését tervezik. A korábbi egészségházat alakítanák át tagóvodává, egy csoporttal. A kiviteli tervek már készülnek, pályázati forrást remélnek a beruházáshoz.
Levél vonzó település, Mosonmagyaróvár és az osztrák határ közelsége miatt is. Sok új ház és társasház épült, sok fiatal család telepedett le. Tíz év alatt mintegy ezer fővel nőtt a lakosságszám, mára 2680-an lakják a községet.
A kedden átvett adományokat a gyermekek javára fordítják az intézményben.