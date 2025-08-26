Botrányosan viselkedett
1 órája
Leszállítottak egy embert a vonatról Hegyeshalomnál
Rendőrök kérték a szolgálatban lévő polgárőrök segítségét egy botrányosan viselkedő utashoz egy nemzetközi gyorsvonatnál.
Forrás: RailMoments közösségi oldala
Nemsokkal a szolgálatba történő bejelentkezést követően érkezett a hívás a hegyeshalmi polgárőröknek az eseményről. A rendőrség munkájának megerősítése érdekében a hegyeshalmi vasútállomáson történt incidens nyomán kérték a segítséget. Az ellenőrzés során kiderült, hogy az illető körözés alatt áll. Ezért a rendőrség a polgárőrök segítségével leszállították a személyt, akit előállítottak a kapitányságon - írta közösségi oldalán a GYMS Vármegyei Polgárőr Szövetség.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre