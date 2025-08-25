1 órája
A legifjabb falulakókat köszöntik a pici településen
A legifjabb családtag érkezése mindig különleges. Károlyházán immár hagyománnyá vált, hogy a falu legifjabb lakóit a településvezetés köszönti és ajándékkal is kedveskedik nekik.
A legifjabb lakó, Klement Eliot (anyukája karjában) is megkapta az ajándékot Barna Péter polgármestertől
Fotó: Károlyháza Önkormányzata
2023 augusztusában Károlyháza önkormányzata csatlakozott ahhoz az országos programhoz, melyben a legifjabb településlakókat köszöntik. A babamama csomag azon településeken érhető el, ahol a helyi önkormányzatnak erős a társadalmi felelősségvállalása, valamint kiemelt figyelmet fordít a szülővé válás támogatására és csatlakozik a babamama-tudakozó által 2019-ben egyedülállóan elindított országos programhoz.
A legifjabbakat ajándékozzák meg Károlyházán
– Évente 3-4 gyermek születik Károlyházán. Születésük után nem sokkal keressük fel a családokat és adjuk át az ajándékcsomagokat, amelyeknek nagyon örülnek
– emelte ki érdeklődésünkre Barna Péter, Károlyháza polgármestere.
A faluvezető, mint elmondta, az egyébként internetről rendelt, fiúknak és lányoknak egyaránt adható csomagokat nagyon szeretik a családok, ahová kisbaba érkezett, hiszen abban sok hasznos eszköz található a pelenkától a fürdetőig.
Idén egyébként már három helyre is vitt Barna Péter polgármester csomagot. Legutóbb Orosz Benedek és Klement Eliot anyukája vehette át a babamama csomagot.
– A kezdőcsomagot, mint önkormányzati támogatást, nem csak a hátrányos anyagi helyzetű családokat illeti meg, egységesen az édesanyává válás jelképévé vált
– tette hozzá a polgármester.
Barna Péter érdeklődésünkre arról is beszámolt, hogy az 550 lelkes településen keresik a fiatalok a telkeket.
– Az önkormányzat is gondolkodik telkek kialakításán, hogy ezzel segítsük a fiatalok letelepedését. Lehetővé tettük a nagyobb telkek megosztását is, 500 négyzetmétertől már lehet családi házat építeni
– fűzte hozzá a faluvezető.