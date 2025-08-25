augusztus 25., hétfő

Hagyomány

1 órája

A legifjabb falulakókat köszöntik a pici településen

A legifjabb családtag érkezése mindig különleges. Károlyházán immár hagyománnyá vált, hogy a falu legifjabb lakóit a településvezetés köszönti és ajándékkal is kedveskedik nekik.

Mészely Réka
A legifjabb falulakókat köszöntik a pici településen

A legifjabb lakó, Klement Eliot (anyukája karjában) is megkapta az ajándékot Barna Péter polgármestertől

Fotó: Károlyháza Önkormányzata

2023 augusztusában Károlyháza önkormányzata csatlakozott ahhoz az országos programhoz, melyben a legifjabb településlakókat köszöntik.  A babamama csomag azon településeken érhető el, ahol a helyi önkormányzatnak erős a társadalmi felelősségvállalása, valamint kiemelt figyelmet fordít a szülővé válás támogatására és csatlakozik a babamama-tudakozó által 2019-ben egyedülállóan elindított országos programhoz.

A legifjabb lakók között Barna Péter polgármester Orosz Benedeket is köszöntötte. Fotó: Károlyháza Önkormányzata
A legifjabb lakók között Barna Péter polgármester Orosz Benedeket is köszöntötte. Fotó: Károlyháza Önkormányzata

A legifjabbakat ajándékozzák meg Károlyházán

– Évente 3-4 gyermek születik Károlyházán. Születésük után nem sokkal keressük fel a családokat és adjuk át az ajándékcsomagokat, amelyeknek nagyon örülnek

 – emelte ki érdeklődésünkre Barna Péter, Károlyháza polgármestere. 

A faluvezető, mint elmondta, az egyébként internetről rendelt, fiúknak és lányoknak egyaránt adható csomagokat nagyon szeretik a családok, ahová kisbaba érkezett, hiszen abban sok hasznos eszköz található a pelenkától a fürdetőig.

Idén egyébként már három helyre is vitt Barna Péter polgármester csomagot. Legutóbb Orosz Benedek és Klement Eliot anyukája vehette át a babamama csomagot

– A kezdőcsomagot, mint önkormányzati támogatást, nem csak a hátrányos anyagi helyzetű családokat illeti meg, egységesen az édesanyává válás jelképévé vált

 – tette hozzá a polgármester.

Barna Péter érdeklődésünkre arról is beszámolt, hogy az 550 lelkes településen keresik a fiatalok a telkeket. 

– Az önkormányzat is gondolkodik telkek kialakításán, hogy ezzel segítsük a fiatalok letelepedését. Lehetővé tettük a nagyobb telkek megosztását is, 500 négyzetmétertől már lehet családi házat építeni

 – fűzte hozzá a faluvezető. 

 

