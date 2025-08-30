Lecsóparti nótaszóval: a 85 éves dédnagymama, Iboly néni volt a főszakács - galéria

Hetedik alkalommal szervezett lecsópartit a dunakiliti Őszidő Nyugdíjas Klub. A közösségi ház udvarán egy maroknyi csapat készítette a kedvelt nyári ételt, Varga Jánosné, mindenki Iboly nénije irányításával.

A lecsó közösen hetedszerre főtt: a fakanál mellett Varga Jánosné és Haszonits Judit.

Fotó: Mészely Réka

Lecsó helyi alapanyagokból

– Nemrég nagy sikerrel szerveztük meg a rántott hús fesztivált, melynek bevételéből most ingyenesen láttuk vendégül a falut és három környékbeli nyugdíjas klubból is érkeztek hozzánk. Sok alapanyagot adtak össze a tagjaink, és helyi hozzávalókat még vásároltunk is. A 150 adagos ételhez 27 kiló paprikát, 18 kiló paradicsomot, 8 kiló hagymát és 150 tojást használtunk fel. A fűszerezés kizárólag az Iboly néni feladata volt – avatott be Haszonits Judit, aki 45 évesen, egy évtized vette át az Őszidő Nyugdíjas Klub vezetését.