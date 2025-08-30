1 órája
Lecsóparti nótaszóval: a 85 éves dédnagymama, Iboly néni volt a főszakács - galéria
A nyár egyik kedvenc étele, a lecsó közösséget is teremt. A dunakiliti Őszidő Nyugdíjas Klub a zöldséges-tojásos finomsággal vendégelte meg a környékbeli nyugdíjas klubokat és a helyi érdeklődőket a Nyáresti lecsóparti keretében.
A 85 éves Iboly néni irányította a lecsófőzést.
Fotó: Mészely Réka
Hetedik alkalommal szervezett lecsópartit a dunakiliti Őszidő Nyugdíjas Klub. A közösségi ház udvarán egy maroknyi csapat készítette a kedvelt nyári ételt, Varga Jánosné, mindenki Iboly nénije irányításával.
Lecsó helyi alapanyagokból
– Nemrég nagy sikerrel szerveztük meg a rántott hús fesztivált, melynek bevételéből most ingyenesen láttuk vendégül a falut és három környékbeli nyugdíjas klubból is érkeztek hozzánk. Sok alapanyagot adtak össze a tagjaink, és helyi hozzávalókat még vásároltunk is. A 150 adagos ételhez 27 kiló paprikát, 18 kiló paradicsomot, 8 kiló hagymát és 150 tojást használtunk fel. A fűszerezés kizárólag az Iboly néni feladata volt – avatott be Haszonits Judit, aki 45 évesen, egy évtized vette át az Őszidő Nyugdíjas Klub vezetését.
Lecsópartit rendeztek DunakilitinFotók: Mészely Réka
A 85 éves Iboly néni a lecsó adagolása közben büszkén mesélt családjáról, az örömet adó dédunokákról, akik közül a legfiatalabb két hetes.
A helyi nyugdíjasklub közösségépítés céljából hívta életre a lecsópartit. Minden alkalommal más-más nyugdíjasklubokat vendégelnek meg. A zöldséges étel elfogyasztása után a nótaszó vidította fel a jelenlevőket.
A találkozások mellett a hagyományok átadása is fontos a klub számára. Legközelebb disznóvágást szerveznek novemberben.