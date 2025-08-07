augusztus 7., csütörtök

GYSEV

1 órája

Leállították a vonatközlekedést a győri fővonalon

Címkék#Budapest#fővonal#eurocity#járat

Komárom állomáson hatósági intézkedés miatt a vonatközlekedés bizonytalan ideig szünetel. A Sopron - Budapest között közlekedő InterCity vonatok esetén késések várhatók.

Kisalföld.hu

A Budapest-Győr–Hegyeshalom és a Székesfehérvár–Komárom vonalon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani, mert Komárom állomáson a Katasztrófavédelem 7:20-tól bizonytalan időre leállította a vasúti közlekedést. A feláras vonatok helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe, – a szabadon maradt ülőhelyeket lehet elfoglalni helyjegy nélkül.

A győri fővonallal párhuzamosan közlekedő, menetrend szerinti Volán-járatokon Tatabánya és Győr között elfogadják a vasúti menetjegyeket is.

Forgalmi változások:

  • Az InterCity, Railjet és EuroCity-járatok Hegyeshalom, Csorna felől csak Győrig, illetve Budapest felől csak Tatabányáig közlekednek. Tatabánya és Győr között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
  • Az S10-es vonatok helyett Almásfüzitő és Ács között pótlóbuszok közlekednek.
  • Az S150-es vonatok helyett Nagyigmánd–Bábolna és Komárom között pótlóbuszok közlekednek.

 

