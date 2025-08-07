Leállították a vonatközlekedést a győri fővonalon

A Budapest-Győr–Hegyeshalom és a Székesfehérvár–Komárom vonalon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani, mert Komárom állomáson a Katasztrófavédelem 7:20-tól bizonytalan időre leállította a vasúti közlekedést. A feláras vonatok helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe, – a szabadon maradt ülőhelyeket lehet elfoglalni helyjegy nélkül.

A győri fővonallal párhuzamosan közlekedő, menetrend szerinti Volán-járatokon Tatabánya és Győr között elfogadják a vasúti menetjegyeket is.

Forgalmi változások: