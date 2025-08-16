1 órája
Lángos 7490 forintért? Irénke néni elárulta a titkot - videó
Irénke néni évtizedek óta süti a lángost Mosonmagyaróváron. Hogy milyen a lángos és mi a titka, videóban árulta el nekünk.
Évente ötvenezer lángos sül a mosonmagyaróvári termálfürdő területén lévő Viva La Lángosban. A minőségi alapanyagokból összeállított finomság kapcsán készítőjük is különleges: a 78 éves Irénke néni többévtizedes tapasztalattal formálja a magyaros, roppanós ételt, melyért a külföldi vendégek is sorba állnak.
A lángos titkai
– A jó kidolgozás, pihentetés és a sütés
– emelte ki a nyugdíjas asszony, aki szerint a jó lángos jól ki van nyújtva, pirosra sütve, rá fokhagyma, sajt és bacon szalonna, így az igazi.
Így süti a 78 éves Irénke néni süti a különleges ételt. Videón mutatjuk:
Ugyan a Viva La Lángos receptje titkos, azonban annyit megtudtunk:
- a jó lángoshoz minőségi alapanyagok kellenek,
- 12-24 órás pihentetés,
- tej a roppanóssághoz,
- és pici olaj is a tésztába.
És mint kiderült: valóban nem 7490 forint egy lángos.
Megkóstoltuk a sajtos-tejfölös és fokhagymás-sajtos-tejfölös feltéttel, mindkettő nagyon finom volt: kívül ropogós, belül puha, a sajt a trappista helyet meg edami.