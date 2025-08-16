Lángos 7490 forintért? Irénke néni elárulta a titkot - videó

Évente ötvenezer lángos sül a mosonmagyaróvári termálfürdő területén lévő Viva La Lángosban. A minőségi alapanyagokból összeállított finomság kapcsán készítőjük is különleges: a 78 éves Irénke néni többévtizedes tapasztalattal formálja a magyaros, roppanós ételt, melyért a külföldi vendégek is sorba állnak.

A lángos titkait is megkérdeztük Irénke nénitől.

Fotó: Kerekes István

A lángos titkai

– A jó kidolgozás, pihentetés és a sütés

– emelte ki a nyugdíjas asszony, aki szerint a jó lángos jól ki van nyújtva, pirosra sütve, rá fokhagyma, sajt és bacon szalonna, így az igazi.

Így süti a 78 éves Irénke néni süti a különleges ételt. Videón mutatjuk:

Ugyan a Viva La Lángos receptje titkos, azonban annyit megtudtunk:

a jó lángoshoz minőségi alapanyagok kellenek,

12-24 órás pihentetés,

tej a roppanóssághoz,

és pici olaj is a tésztába.

És mint kiderült: valóban nem 7490 forint egy lángos.