Gasztronómia

1 órája

Lángos 7490 forintért? Irénke néni elárulta a titkot - videó

Irénke néni évtizedek óta süti a lángost Mosonmagyaróváron. Hogy milyen a lángos és mi a titka, videóban árulta el nekünk.

Kisalföld.hu

Évente ötvenezer lángos sül a mosonmagyaróvári termálfürdő területén lévő Viva La Lángosban. A minőségi alapanyagokból összeállított finomság kapcsán készítőjük is különleges: a 78 éves Irénke néni többévtizedes tapasztalattal formálja a magyaros, roppanós ételt, melyért a külföldi vendégek is sorba állnak.

A lángos titkait is megkérdeztük Irénke nénitől
A lángos titkait is megkérdeztük Irénke nénitől.
Fotó: Kerekes István

A lángos titkai 

– A jó kidolgozás, pihentetés és a sütés

 – emelte ki a nyugdíjas asszony, aki szerint a jó lángos jól ki van nyújtva, pirosra sütve, rá fokhagyma, sajt és bacon szalonna, így az igazi.

Így süti a 78 éves Irénke néni süti a különleges ételt. Videón mutatjuk:

Ugyan a Viva La Lángos receptje titkos, azonban annyit megtudtunk: 

  • a jó lángoshoz minőségi alapanyagok kellenek, 
  • 12-24 órás pihentetés, 
  • tej a roppanóssághoz,
  • és pici olaj is a tésztába.

És mint kiderült: valóban nem 7490 forint egy lángos.

Megkóstoltuk a sajtos-tejfölös és fokhagymás-sajtos-tejfölös feltéttel, mindkettő nagyon finom volt: kívül ropogós, belül puha, a sajt a trappista helyet meg edami.

 

 

