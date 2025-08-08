augusztus 8., péntek

László névnap

15°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megjavították

35 perce

Lángok után - Újra üzemel az Ifjúság körút 57-nél a szelektív sziget fémgyűjtője

Címkék#Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft#szelketív#konténer#tűz

A szelektív sziget fémgyűjtő konténerének javítása befejeződött.

Kisalföld.hu

A győri Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) tájékoztatása szerint az Ifjúság körút 57-nél található szelektív sziget fémgyűjtő konténerének javítása befejeződött, így az újból használható.

Néhány napja adtunk hírt arról, hogy lángolt Révfaluban, a Hédervári úton a szeleketív hulladékgyűjtő.

Néhány napja adtunk hírt arról, hogy lángolt Révfaluban, a Hédervári úton a szeleketív hulladékgyűjtő. A tüzet eloltották, a cég a gyűjtőt rendbetette.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu