Megjavították
35 perce
Lángok után - Újra üzemel az Ifjúság körút 57-nél a szelektív sziget fémgyűjtője
A szelektív sziget fémgyűjtő konténerének javítása befejeződött.
A győri Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) tájékoztatása szerint az Ifjúság körút 57-nél található szelektív sziget fémgyűjtő konténerének javítása befejeződött, így az újból használható.
Néhány napja adtunk hírt arról, hogy lángolt Révfaluban, a Hédervári úton a szeleketív hulladékgyűjtő. A tüzet eloltották, a cég a gyűjtőt rendbetette.
