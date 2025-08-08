Lángok után - Újra üzemel az Ifjúság körút 57-nél a szelektív sziget fémgyűjtője

A győri Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) tájékoztatása szerint az Ifjúság körút 57-nél található szelektív sziget fémgyűjtő konténerének javítása befejeződött, így az újból használható.

Néhány napja adtunk hírt arról, hogy lángolt Révfaluban, a Hédervári úton a szeleketív hulladékgyűjtő.

Néhány napja adtunk hírt arról, hogy lángolt Révfaluban, a Hédervári úton a szeleketív hulladékgyűjtő. A tüzet eloltották, a cég a gyűjtőt rendbetette.