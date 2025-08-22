Kutyás piknik – megtudhatjuk azt is, milyen kutya illik hozzánk

A Lajta Dogcentrum Kutyaiskola Lengyári úti telephelyén szombaton 10-16 óra között kutyás pikniket szerveznek.

A kutyás piknik keretében számos ingyenes programmal készülnek.

Fotó: Kerekes István

Kutyás programok

A rendezvény keretében szó lesz arról, hogyan utazhatunk kutyánkkal, minderről Hosszú Noémi utazás szervező , az Utazz Kutyáddal.hu alapítója beszél, a kutyás utazás technikai, és gyakorlati tudnivalóiról itthon és külföldön is szó lesz.

Dog Dancing, a kutya – gazda kapcsolat csodája címmel Bíró – Böröczki Renáta, a Dog Dancing iskola vezetője, FCI nemzetközi bírója tart előadást, és bemutatja az idei világbajnokságon eltáncolt kűrjüket. Kívánságra pár mozdulatot megtanít.

Kutyázni Jó! címmel a Lajta Dogcentrum Kutyaiskola mutatkozik be.

Lesz még kutyás IQ teszt, ügyességi játékok, melybe felmérhetjük milyen a kapcsolatunk a kutyánkkal, játszótér a kisebbeknek benne medence, csúszda, alagút, kúszó, mászó akadályok, továbbá ügyességi pálya is.

Megtudhatjuk még, milyen kutya illene hozzánk, segítenek megérteni miért nem idilli a kapcsolat. Amennyiben még nincs kutyánk, de szeretnénk, akkor segítenek kiválasztani milyen fajtában érdemes gondolkodnunk.

Az ingyenes programon a szervezők retró kajával – bográcsgulyás, tojásos lecsó, zsíroskenyér, no meg persze üdítők – is készülnek.