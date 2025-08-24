augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

20°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teszt

1 órája

Mentő, motoros, két autó – ki megy először? Ez a KRESZ-teszt nagyon beugratós

Címkék#sorrend#kresz teszt#közlekedés#KRESZ

A KRESZ-vizsgán a képes feladatoktól féltél legjobban? A most következő képen, a vizsgázók fele mindig elvérzett. Sőt rutinos sofőröknek is komoly feladvány ez a KRESZ-teszt. Mert az egyenrangú kereszteződés alapból nem egyszerű, na de mi van olyankor, ha ráadásul egy mentő érkezik. Te tudod a helyes megoldást?

Kisalföld.hu

Úgy érzed, profi vagy a volán mögött, és mindent tudsz a közlekedésről? Akkor itt a helyed! Próbáld ki legújabb KRESZ-tesztünket, de vigyázz: csak minden második sofőr találja el a helyes megoldást.

KRESZ-teszt
KRESZ-teszt: mi a helyes sorrend az áthaladásnál?
Forrás: Kresz tanulás Otthon/Facebook

KRESZ-teszt: tudd meg, mennyire profi vagy a volán mögött – sokan tévednek!

A KRESZ-tesztek néha még a tapasztalt sofőröknek is fejtörést okoznak. 

Legújabb feladványunkban egy egyenrangú kereszteződésben a mentő kanyarodik – de kié az elsőbbség?

A zöld autó balra, a kék egyenesen, a motoros szintén egyenesen. A mentő szirénával és villogóval halad, nagy ívben kanyarodik, miközben se lámpa, se tábla, se felfestés nincs. A Kresz Tanulás Otthon.hu online tesztjén csak 52% találta el helyesen a sorrendet.

A helyes válasz a KRESZ-teszt kérdésére a kemma.hu oldalán olvasható

Könnyen beugrottál, vagy nem tudtunk becsapni? Ne keseredj el, nem volt könnyű feladvány. A helyes választ ide kattintva találod .

Mi az egyenrangú kereszteződés? A KRESZ pontosan fogalmaz

A KRESZ egyértelműen szabályozza, mi az egyenrangú kereszteződés? A közlekedésben ilyenkor az elsőbbségadás szabályai szerint alapvetően a jobbkéz-szabály érvényesül, amely azt írja elő, hogy a jobbról érkező járműveknek mindig elsőbbséget kell adni. Azonban a helyzet megváltozik, ha megkülönböztető fény- és hangjelzést adó jármű érkezik, például egy mentőautó. Ilyenkor más szabályok lépnek életbe.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu