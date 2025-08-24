Mentő, motoros, két autó – ki megy először? Ez a KRESZ-teszt nagyon beugratós

Úgy érzed, profi vagy a volán mögött, és mindent tudsz a közlekedésről? Akkor itt a helyed! Próbáld ki legújabb KRESZ-tesztünket, de vigyázz: csak minden második sofőr találja el a helyes megoldást.

KRESZ-teszt: mi a helyes sorrend az áthaladásnál?

KRESZ-teszt: tudd meg, mennyire profi vagy a volán mögött – sokan tévednek!

A KRESZ-tesztek néha még a tapasztalt sofőröknek is fejtörést okoznak.

Legújabb feladványunkban egy egyenrangú kereszteződésben a mentő kanyarodik – de kié az elsőbbség?

A zöld autó balra, a kék egyenesen, a motoros szintén egyenesen. A mentő szirénával és villogóval halad, nagy ívben kanyarodik, miközben se lámpa, se tábla, se felfestés nincs. A Kresz Tanulás Otthon.hu online tesztjén csak 52% találta el helyesen a sorrendet.

Könnyen beugrottál, vagy nem tudtunk becsapni? Ne keseredj el, nem volt könnyű feladvány.

Mi az egyenrangú kereszteződés? A KRESZ pontosan fogalmaz

A KRESZ egyértelműen szabályozza, mi az egyenrangú kereszteződés? A közlekedésben ilyenkor az elsőbbségadás szabályai szerint alapvetően a jobbkéz-szabály érvényesül, amely azt írja elő, hogy a jobbról érkező járműveknek mindig elsőbbséget kell adni. Azonban a helyzet megváltozik, ha megkülönböztető fény- és hangjelzést adó jármű érkezik, például egy mentőautó. Ilyenkor más szabályok lépnek életbe.