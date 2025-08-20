Add vissza a jogsidat, ha ezeket a KRESZ-táblákat nem ismered fel

augusztus 20., szerda

Mennyire is ismered a közlekedési táblákat? Ez a KRESZ-teszt 8 olyan táblát mutat, amelyet szinte senki sem tud hibátlanul azonosítani.

Kisalföld.hu

Ha van jogosítványod azért, akkor kötelező lenne ismerni a KRESZ-táblákat. Sajnos, azonban ez a gyakorlatban nem feltétlenül valósul meg. A kvíz jellegű KRESZ-tesztünkben 8 közlekedési tábla képét hoztuk el nektek. 

KRESZ teszt közlekedés tábla
KRESZ - ez a teszt 8 olyan táblát mutat, amelyet szinte senki sem tud hibátlanul azonosítani.
Fotó: Illusztráció / Forrás: Forrás: Shutterstock

A KRESZ-vizsga során kötelező volt őket bemagolni, ha át akartál menni. A jogosítvány megszerzése után azonban szinte nincs olyan ember, akik bizonyos idő elteltével ugyanúgy hibátlanul felismerné az összes közlekedési táblát.

KRESZ táblák - Te felismered őket?

A vaol.hu nemrég összeállított egy 8 közlekedési táblából álló kvízt. Ebben olyan táblák szerepelnek, amelyeket hibátlanul szinte senki sem tud azonosítani. Tedd magad most próbára a vaol.hu KRESZ-táblás kvízében ITT.

 

