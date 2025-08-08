Kreatív szakmák ingyenesen

augusztus 8., péntek

A Győri SZC Sport és Kreatív Technikum szeptembertől kétéves ingyenes képzést indít grafikus és mozgókép- és animációkészítő szakmák elsajátítására.

Kisalföld.hu
Ezek – a 21. században meglehetősen népszerű szakmák – a kreativitást és a művészi látásmódot, a praktikumot és esztétikát ötvözik. E szakmák alapot biztosítanak arra, hogy egy-egy vállalkozás, rendezvény, intézmény, személyiség, szolgáltatás láthatósága, marketingje figyelemfelkeltő legyen. Arra is alkalmassá válik a képzés sikeres elvégzése után a grafikus, animációs, videós, hogy az általa választott témáról ötletes vizuális tartalmat készítsen, olyan portfóliót állítson össze, melynek birtokában eredményesen jelenhet meg a munkaerőpiacon vagy a művészeti és dizájn felsőoktatásban.

 

A képzésre érettségizett 25 év alatti fiatalok jelentkezését várják, akik tanulói jogviszonyban ösztöndíjas juttatással két tanév alatt szerezhetik meg a szakmai végzettséget.

Részletek az intézmény honlapján >>

 

 

 

