Olcsóbb lehet a közvilágítás, szeptember végéig pályázhatnak az önkormányzatok

Szeptember végéig pályázhatnak támogatásra a vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez - tudatja közösségi oldalán Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, a Magyar Falu Programért felelős kormánybiztos. "A kormány a Magyar Falu Program keretében, a Jedlik Ányos Energetikai Program forrásaiból összesen 18 milliárd forintot biztosít az 5000 alatti lélekszámú településeken megvalósuló beruházásokra. Az eredetileg augusztus végi benyújtási határidőt az önkormányzatok kérésére 2025. szeptember 30-ig meghosszabbítják. Így egy teljes hónappal tovább lehet pályázni az akár 50 millió forint vissza nem térítendő támogatásra, amely energiahatékony lámpatestek telepítésére és autonóm szabályozhatóságuk kiépítésére fordítható"- tájékoztat a politikus.

Szeptember végéig meghosszabbították a határidőt a közvilágítás korszerűsítését célzó pályázatok benyújtására. Fotó: Illusztráció

Pályázat a közvilágítás korszerűsítésére

A korszerű közvilágítás javítja a közterületek biztonságát, a lakosok komfortérzetét és életminőségét, hozzájárul a kistelepülések népességmegtartó képességének és vonzerejének növeléséhez. Az önkormányzatok energiafogyasztásuk csökkentésével kevesebb rezsit fizethetnek, több forrásuk marad egyéb feladataik ellátására. A helyi hatások országos szintre összeadódva erősítik Magyarország energiafüggetlenségét, a hazai fogyasztók ellátásának biztonságát. A kevesebb felhasznált áram a költségeken túl csökkenti a károsanyag-kibocsátást is.