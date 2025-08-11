1 órája
Olcsóbb lehet a közvilágítás, szeptember végéig pályázhatnak az önkormányzatok
Az önkormányzatok még szeptember végéig pályázhatnak a közvilágítás korszerűsítésére. Gyopáros Alpár hívta fel a figyelmet a lehetőségre közösségi oldalán. A közvilágítás fejlesztésére 18 milliárd forint áll rendelkezésre.
Szeptember végéig pályázhatnak támogatásra a vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez - tudatja közösségi oldalán Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, a Magyar Falu Programért felelős kormánybiztos. "A kormány a Magyar Falu Program keretében, a Jedlik Ányos Energetikai Program forrásaiból összesen 18 milliárd forintot biztosít az 5000 alatti lélekszámú településeken megvalósuló beruházásokra. Az eredetileg augusztus végi benyújtási határidőt az önkormányzatok kérésére 2025. szeptember 30-ig meghosszabbítják. Így egy teljes hónappal tovább lehet pályázni az akár 50 millió forint vissza nem térítendő támogatásra, amely energiahatékony lámpatestek telepítésére és autonóm szabályozhatóságuk kiépítésére fordítható"- tájékoztat a politikus.
Pályázat a közvilágítás korszerűsítésére
A korszerű közvilágítás javítja a közterületek biztonságát, a lakosok komfortérzetét és életminőségét, hozzájárul a kistelepülések népességmegtartó képességének és vonzerejének növeléséhez. Az önkormányzatok energiafogyasztásuk csökkentésével kevesebb rezsit fizethetnek, több forrásuk marad egyéb feladataik ellátására. A helyi hatások országos szintre összeadódva erősítik Magyarország energiafüggetlenségét, a hazai fogyasztók ellátásának biztonságát. A kevesebb felhasznált áram a költségeken túl csökkenti a károsanyag-kibocsátást is.
- A 18 milliárd forintos keretösszegű felhívásra július közepe óta jelentkezhetnek a vidéki kistelepülések.
- A lehetséges pályázók kezdeményezése alapján a kiíró egy hónappal későbbre, szeptember 30-ra halasztja a benyújtási időszak végét.
- A falvak kérésének eleget téve, a műszaki-szakmai tartalomban is történt egyszerűsítés, amely könnyebbséget jelent a kistelepüléseknek.
A közvilágítás korszerűsítésére pályázhatnak az ötezer lakos alatti települések
Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta:
A Magyar Falu Program pont attól ilyen eredményes, hogy rugalmasan reagál az 5000 lélekszám alatti településektől és az ott élőktől érkező igényekre és felvetésekre. A közvilágítás fejlesztésére irányuló pályázati konstrukció is ezért született meg, újdonságként a 2019 óta futó programban. Az önkormányzatok részéről nagy az érdeklődés, jelezték felénk, hogy örülnének a hosszabb pályázati időszaknak, hogy mindent alaposan elő tudjanak készíteni. Mi pedig ismét meghallottuk a hangjukat, ezért döntöttünk a plusz egy hónap biztosítása mellett, így 2025. szeptember 30-ig várjuk a pályázatokat. Bíztatok mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel, mert ez egy nagyon kedvező konstrukció, amely hatalmas előrelépést jelenthet a kistelepülések számára.
Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese kiemelte:
„A helyi közvilágítás korszerűsítéséhez 100 százalékos vissza nem térítendő támogatást biztosítunk, amely akár teljes egészében előlegként igényelhető. A vidéki önkormányzatoknak tehát gazdasági mozgásterüktől, pillanatnyi pénzügyi helyzetüktől függetlenül érdemes jelentkezniük, amire az újabb döntéssel további 30 nap áll rendelkezésükre. Az elsőként beérkezett pályázatok alapján az átlagos támogatási igény közel 22 millió forint. A népszerű program jóvoltából így a maximális lehívható forrással előzetesen becsült háromszázhatvannál akár jelentősen több kistelepülésen újulhatnak meg, működtethetők takarékosabban az utcai villanyoszlopok.”