Összefogással a jövőért!

1 órája

Közvilágítás korszerűsítés Veszprémvarsányban

A Versenyképes Járások Program keretében a Pannonhalmi Járás 17 települése összefogott és közös pályázat eredményeként 250 millió forint támogatásban részesült. A programban Veszprémvarsány is szerepelt.
– A támogatásból a régi típusú lámpatestek egy részét energiatakarékos LED-lámpákra cseréljük a jövőben. A járás összefogásával, a közös munka eredményeként együtt fejlődünk, megteremtve egy gazdaságosabb és környezetbarátabb fenntartást – adta hírül a település közösségi oldala.

 

 

