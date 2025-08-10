Közvilágítás korszerűsítés Veszprémvarsányban

A Versenyképes Járások Program keretében a Pannonhalmi Járás 17 települése összefogott és közös pályázat eredményeként 250 millió forint támogatásban részesült. A programban Veszprémvarsány is szerepelt.

– A támogatásból a régi típusú lámpatestek egy részét energiatakarékos LED-lámpákra cseréljük a jövőben. A járás összefogásával, a közös munka eredményeként együtt fejlődünk, megteremtve egy gazdaságosabb és környezetbarátabb fenntartást – adta hírül a település közösségi oldala.