Fókuszban a közlekedési balesetek, mutatjuk melyik a legbiztonságosabb nap az utazásra

Télen februárban egy vasárnapi napon induljon útnak az, aki szeretné minimalizálni annak a valószínűségét, hogy személyi sérüléssel járó közúti balesetet szenvedjen - derül ki a KSH legfrissebb statisztikáiból. Az évszakok és a hónapok változásával nagyon érdekes tendenciák figyelhetőek meg a közúti közlekedésben.

Az M1 is sok közúti balesetet látott már. A KSH adatai alapján vannak időszakok, amikor nagyobb a valószínűsége, hogy sérüléssel járó balesetet szenvedünk az utakon.

Forrás: Mediaworks Archívum

Legtöbb közúti baleset

A 2024-es év tendenciáit az elmúlt hat év statisztikái is alátámasztják. Tavaly februárban (904) és januárban (986) történt a legkevesebb személyi sérüléssel járó baleset az utakon és összesítésben is a tél a legnyugodtabb évszak ilyen szezonból. Feltehetően ez annak is köszönhető, hogy az elmúlt években hazánkat nem hullott jelentős mennyiségű hó.

A leghidegebb hónap 3040 balesetét jócskán felülmúlja a nyár, amikor a legtöbb, mint egy 4338 közúti balesetet produkálja.

A három hónap között körülbelül egyenlően oszlanak meg az esetszámok:

június : 1373

július: 1491

augusztus: 1474

A magas esetszám a kánikulát megelőző májusra és az azt követő szeptemberre is jellemző még.

Legjobb és legrosszabb napok

A hét napjai közül mindenképp érdemes a vasárnapot választani az utazáshoz, ugyanis átlagosan, és mind a 12 hónapot egyesével megnézve is többségében ezen a napon történik a legkevesebb személyi sérüléssel járó baleset.

A többi nap terén elég nagy a mozgás az egyes hónapok között januárba szerdán van sok baleset, míg szeptemberben hétfőn. Nagy átlagban viszont a péntekeken történik több baleset. Szerdán az M1-en közlekedős is bosszankodhattak, ugyanis több jármű is karambolozott, aminek köszönhetően hosszú torlódás alakult ki a pályán.