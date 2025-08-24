1 órája
Fókuszban a közlekedési balesetek, mutatjuk melyik a legbiztonságosabb nap az utazásra
Február és július a két véglet, ha azt nézzük mekkora a valószínűsége annak, hogy megsérülünk egy közúti közlekedési balesetben.
Télen februárban egy vasárnapi napon induljon útnak az, aki szeretné minimalizálni annak a valószínűségét, hogy személyi sérüléssel járó közúti balesetet szenvedjen - derül ki a KSH legfrissebb statisztikáiból. Az évszakok és a hónapok változásával nagyon érdekes tendenciák figyelhetőek meg a közúti közlekedésben.
Legtöbb közúti baleset
A 2024-es év tendenciáit az elmúlt hat év statisztikái is alátámasztják. Tavaly februárban (904) és januárban (986) történt a legkevesebb személyi sérüléssel járó baleset az utakon és összesítésben is a tél a legnyugodtabb évszak ilyen szezonból. Feltehetően ez annak is köszönhető, hogy az elmúlt években hazánkat nem hullott jelentős mennyiségű hó.
A leghidegebb hónap 3040 balesetét jócskán felülmúlja a nyár, amikor a legtöbb, mint egy 4338 közúti balesetet produkálja.
A három hónap között körülbelül egyenlően oszlanak meg az esetszámok:
- június : 1373
- július: 1491
- augusztus: 1474
A magas esetszám a kánikulát megelőző májusra és az azt követő szeptemberre is jellemző még.
Legjobb és legrosszabb napok
A hét napjai közül mindenképp érdemes a vasárnapot választani az utazáshoz, ugyanis átlagosan, és mind a 12 hónapot egyesével megnézve is többségében ezen a napon történik a legkevesebb személyi sérüléssel járó baleset.
A többi nap terén elég nagy a mozgás az egyes hónapok között januárba szerdán van sok baleset, míg szeptemberben hétfőn. Nagy átlagban viszont a péntekeken történik több baleset. Szerdán az M1-en közlekedős is bosszankodhattak, ugyanis több jármű is karambolozott, aminek köszönhetően hosszú torlódás alakult ki a pályán.
Így az Országos Rendőr-főkapitányság KSH által összesített adatai alapján:
- A legbiztonságosabb nap az utazásra egy februári vasárnap
- A legveszélyesebb nap az utazásra pedig egy júliusi péntek vagy szerda