Társadalmi szerepvállalás

1 órája

Közösségi véradás a cukrászdában

Címkék#Casino#cukrászda#véradás

Véradást szerveztek Sopron egyik cukrászdájában.

Kisalföld.hu

A Casino Sopron a Magyar Vöröskereszttel együttműködve véradást szervezett a Gino Cukrászdában 08.14-én csütörtökön. Céljaként a véradás népszerűsítését és társadalmi jelentőségét tűzte ki a fiatalabb kollégák körében.

Fotó: Casino Sopron

 

 

