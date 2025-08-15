Társadalmi szerepvállalás
1 órája
Közösségi véradás a cukrászdában
Véradást szerveztek Sopron egyik cukrászdájában.
A Casino Sopron a Magyar Vöröskereszttel együttműködve véradást szervezett a Gino Cukrászdában 08.14-én csütörtökön. Céljaként a véradás népszerűsítését és társadalmi jelentőségét tűzte ki a fiatalabb kollégák körében.
