1 órája

Panasz és súlyos probléma: versenypályának nézik a felújított győrújbaráti utat - fotók

Olvasónk juttatta el hozzánk levele másolatát, amelyben a győrújbaráti önkormányzathoz fordult. Az általa felvetett közlekedési probléma közérdekű.

Olvasónk levélben fordult a győrújbaráti polgármesteri hivatalhoz egy rendszeresen tapasztalt közlekedési probléma miatt. Panaszát lapunknak is megküldte. 

Közlekedési probléma a forgalmas úton a száguldozás. A felvételen Kóbor Attila, Győrújbarát polgármestere. Fotó: Molcsányi Máté

 Közlekedési probléma a kiváló út miatt

– A súlyos balesetek megelőzése céljából írok önöknek. A Győrújbarát központi körforgalomtól a Coop üzletig terjedő nyílegyenes útszakaszról van szó. A Tour de Hongrie kerékpáros verseny is áthaladt itt és a közvetítésben is gyorsító szakaszként hivatkoztak rá. Ez a szakasz az úttest felújítása óta gyakorlatilag versenypályává változott, ami kontroll hiányában egyre rosszabb lesz – írta olvasónk, majd részletezte is, hogy az autósok a reggeli és esti csúcs kivételével nem nagyon tartják be az 50 kilométer/óra sebességhatárt, pedig az úton kerékpárosok is közlekednek. Egy radaros sebességjelző tábla beüzemelését javasolja, aminek valószínűleg visszatartó ereje lenne a többség számára.

Száguldoznak a felújított győrújbaráti úton

Fotók: Molcsányi Máté

Még nem olyan régen egészen más problémáról írtunk ezen a területen. 

Pár évvel ezelőtt készült el a 

  • Győrújbarátot Nyúllal  és 
  • Ménfőcsanakkal összekötő út, majd teljesen megújult a 
  • Győrújbarátról Győrbe vezető út is. 

Előtte évekig panaszkodott mindenki ezeknek az utaknak a minőségére, joggal. "Lapunk kipróbálta, milyen ezeken az utakon autózni, az eredmény: van mire panaszkodni, főleg esős időben. Kisebb sebességnél is csaknem mindenhol rázkódik az autó a hepehupákon, a padka hiányos, az út széle gödrökkel teli, ha jön szembe jármű, a tócsákba kénytelenek vagyunk belehajtani és nagyobb ütéseket is kap alulról a kocsi. A Fő utca nagy kanyarja után egy szembe jövő épp belehajtott a hatalmas pocsolyába és úgy beterítette szélvédőnket a víz, hogy nem láttunk ki az autóból. Nyúl felé kanyarodva még rosszabb a helyzet, s még keskenyebb az árkok felé lejtő út, nem is látszik a felezővonal."

Olvasói levél érkezett egy győrújbaráti közlekedési problémáról. Megoldás lehet a trafibox?
Fotó: Mediaworks/Illusztráció

Probléma a gyorshajtás

Az utakat a Modern Városok Program keretében, kormányzati forrásból újították fel, egyúttal  jelentős csapadékvíz-elvezetési fejlesztések is történtek. Nagy volt az öröm a faluban, amikor végre elkészültek az utak, és zökkenőmentesen lehetett rajtuk végiggurulni. Ám mint máshol is, a jó út gyorsabb közlekedésre is csábít néhány közlekedőt, akik nem törődnek a KRESZ szabályokkal. 
Olvasónk levelére hivatkozva megkérdeztük Kóbor Attilát, Győrújbarát polgármesterét, érkezik-e reklamáció a településen élőktől a felújított utakon szabálytalankodókra.

– Amióta az út elkészült, azóta probléma a gyorshajtás. A főútvonalak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében vannak. Arra, hogy betartassuk a KRESZ-t, az önkormányzatnak nincs ráhatása, ám a közlekedők biztonsága érdekében ezzel az üggyel foglalkoznunk kell. Most a Versenyképes Járások programban adtunk be pályázatot kamerák vásárlására, amelyet a körforgalom közepére helyeznénk ki és mind a négy irányban rögzítené a forgalmat. Olyan traffipaxot szeretnénk azonban telepíteni, ami 0-24 órában méri a sebességet. Sajnos azonban ezek az eszközök nagyon költségesek. A gyorshajtókat azonban mi akkor sem tudjuk büntetni – szögezte le a polgármester. 

Addig is a legfontosabb, hogy minden közlekedő tartsa be a közlekedési szabályokat a balesetmentes közlekedés érdekében!

A Tour de Hongie 2025 versenyzői is élvezhették a príma úton a száguldást. Nekik szabad volt, versenyeztek.

 

