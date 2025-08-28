Panasz és súlyos probléma: versenypályának nézik a felújított győrújbaráti utat - fotók

Még nem olyan régen egészen más problémáról írtunk ezen a területen.

Pár évvel ezelőtt készült el a

Győrújbarátot Nyúllal és

Ménfőcsanakkal összekötő út, majd teljesen megújult a

Győrújbarátról Győrbe vezető út is.

Előtte évekig panaszkodott mindenki ezeknek az utaknak a minőségére, joggal. "Lapunk kipróbálta, milyen ezeken az utakon autózni, az eredmény: van mire panaszkodni, főleg esős időben. Kisebb sebességnél is csaknem mindenhol rázkódik az autó a hepehupákon, a padka hiányos, az út széle gödrökkel teli, ha jön szembe jármű, a tócsákba kénytelenek vagyunk belehajtani és nagyobb ütéseket is kap alulról a kocsi. A Fő utca nagy kanyarja után egy szembe jövő épp belehajtott a hatalmas pocsolyába és úgy beterítette szélvédőnket a víz, hogy nem láttunk ki az autóból. Nyúl felé kanyarodva még rosszabb a helyzet, s még keskenyebb az árkok felé lejtő út, nem is látszik a felezővonal."

Olvasói levél érkezett egy győrújbaráti közlekedési problémáról. Megoldás lehet a trafibox?

Probléma a gyorshajtás

Az utakat a Modern Városok Program keretében, kormányzati forrásból újították fel, egyúttal jelentős csapadékvíz-elvezetési fejlesztések is történtek. Nagy volt az öröm a faluban, amikor végre elkészültek az utak, és zökkenőmentesen lehetett rajtuk végiggurulni. Ám mint máshol is, a jó út gyorsabb közlekedésre is csábít néhány közlekedőt, akik nem törődnek a KRESZ szabályokkal.

Olvasónk levelére hivatkozva megkérdeztük Kóbor Attilát, Győrújbarát polgármesterét, érkezik-e reklamáció a településen élőktől a felújított utakon szabálytalankodókra.