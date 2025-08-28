2 órája
Panasz és súlyos probléma: versenypályának nézik a felújított győrújbaráti utat - fotók
Olvasónk juttatta el hozzánk levele másolatát, amelyben a győrújbaráti önkormányzathoz fordult. Az általa felvetett közlekedési probléma közérdekű.
Olvasónk levélben fordult a győrújbaráti polgármesteri hivatalhoz egy rendszeresen tapasztalt közlekedési probléma miatt. Panaszát lapunknak is megküldte.
Közlekedési probléma a kiváló út miatt
– A súlyos balesetek megelőzése céljából írok önöknek. A Győrújbarát központi körforgalomtól a Coop üzletig terjedő nyílegyenes útszakaszról van szó. A Tour de Hongrie kerékpáros verseny is áthaladt itt és a közvetítésben is gyorsító szakaszként hivatkoztak rá. Ez a szakasz az úttest felújítása óta gyakorlatilag versenypályává változott, ami kontroll hiányában egyre rosszabb lesz – írta olvasónk, majd részletezte is, hogy az autósok a reggeli és esti csúcs kivételével nem nagyon tartják be az 50 kilométer/óra sebességhatárt, pedig az úton kerékpárosok is közlekednek. Egy radaros sebességjelző tábla beüzemelését javasolja, aminek valószínűleg visszatartó ereje lenne a többség számára.
Száguldoznak a felújított győrújbaráti útonFotók: Molcsányi Máté
Még nem olyan régen egészen más problémáról írtunk ezen a területen.
Pár évvel ezelőtt készült el a
- Győrújbarátot Nyúllal és
- Ménfőcsanakkal összekötő út, majd teljesen megújult a
- Győrújbarátról Győrbe vezető út is.
Előtte évekig panaszkodott mindenki ezeknek az utaknak a minőségére, joggal. "Lapunk kipróbálta, milyen ezeken az utakon autózni, az eredmény: van mire panaszkodni, főleg esős időben. Kisebb sebességnél is csaknem mindenhol rázkódik az autó a hepehupákon, a padka hiányos, az út széle gödrökkel teli, ha jön szembe jármű, a tócsákba kénytelenek vagyunk belehajtani és nagyobb ütéseket is kap alulról a kocsi. A Fő utca nagy kanyarja után egy szembe jövő épp belehajtott a hatalmas pocsolyába és úgy beterítette szélvédőnket a víz, hogy nem láttunk ki az autóból. Nyúl felé kanyarodva még rosszabb a helyzet, s még keskenyebb az árkok felé lejtő út, nem is látszik a felezővonal."
Probléma a gyorshajtás
Az utakat a Modern Városok Program keretében, kormányzati forrásból újították fel, egyúttal jelentős csapadékvíz-elvezetési fejlesztések is történtek. Nagy volt az öröm a faluban, amikor végre elkészültek az utak, és zökkenőmentesen lehetett rajtuk végiggurulni. Ám mint máshol is, a jó út gyorsabb közlekedésre is csábít néhány közlekedőt, akik nem törődnek a KRESZ szabályokkal.
Olvasónk levelére hivatkozva megkérdeztük Kóbor Attilát, Győrújbarát polgármesterét, érkezik-e reklamáció a településen élőktől a felújított utakon szabálytalankodókra.
– Amióta az út elkészült, azóta probléma a gyorshajtás. A főútvonalak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében vannak. Arra, hogy betartassuk a KRESZ-t, az önkormányzatnak nincs ráhatása, ám a közlekedők biztonsága érdekében ezzel az üggyel foglalkoznunk kell. Most a Versenyképes Járások programban adtunk be pályázatot kamerák vásárlására, amelyet a körforgalom közepére helyeznénk ki és mind a négy irányban rögzítené a forgalmat. Olyan traffipaxot szeretnénk azonban telepíteni, ami 0-24 órában méri a sebességet. Sajnos azonban ezek az eszközök nagyon költségesek. A gyorshajtókat azonban mi akkor sem tudjuk büntetni – szögezte le a polgármester.
Addig is a legfontosabb, hogy minden közlekedő tartsa be a közlekedési szabályokat a balesetmentes közlekedés érdekében!
A Tour de Hongie 2025 versenyzői is élvezhették a príma úton a száguldást. Nekik szabad volt, versenyeztek.