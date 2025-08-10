1 órája
EESZT - Újra kiválthatók felhőből a receptek
Valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, így az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) is fennakadás nélkül működik, a hibákat a szakemberek elhárították. A receptek is újra kiválthatók.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Illusztráció
Augusztus 8-án a kora délutáni óráktól számos elektronikus közigazgatási szolgáltatás működésében voltak fennakadások, illetve le is álltak. A problémát több hardver-elem meghibásodása okozta.
Többek között a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás, a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás és a 1818 Kormányzati ügyfélvonal már augusztus 9-én elérhetővé vált. A felhőalapú receptfelírásért- és kiváltásért, valamint a betegdokumentumokért felelős EESZT szolgáltatásai pedig vasárnap hajnaltól elérhetőek - közölte az Energiaügyi Minisztérium.