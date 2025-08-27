augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

30°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos dátum

55 perce

Közeleg az őszi érettségi jelentkezési határidő

Címkék#őszi érettségi#pluszpontszerzés#tavaszi érettségi

Már csak néhány napjuk van jelentkezni azoknak a diákoknak, akik ősszel szeretnének érettségi vizsgát tenni.

Kisalföld.hu
Közeleg az őszi érettségi jelentkezési határidő

Fotó: Csapó Balázs

Szeptember 5-ig lehet már csak jelentkezni a 2025/26-os tanév őszi érettségiéjére. A legtöbb diák nyelvből tesz előre hozott érettségit, hogy a tavaszi érettségi során kevesebb tárgyra kelljen felkészülni. Ráadásul, ha esetleg nem úgy sikerül a vizsga, ahogy szeretnék még van lehetőség arra, hogy a tavaszi félévben javítsanak. Az újraérettségizés és az egyetemi pluszpontszerzés lehetőségeit néhány hete gyűjtöttük össze.

Az őszi érettségi alatt ugyanazokból a tárgyakból tehetnek vizsgát a fiatalok, mint a rendes tavaszi érettségi során. Az őszi érettségi legfontosabb dátumait korábbi cikkünkben foglaltuk össze.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu