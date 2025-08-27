Közeleg az őszi érettségi jelentkezési határidő

Szeptember 5-ig lehet már csak jelentkezni a 2025/26-os tanév őszi érettségiéjére. A legtöbb diák nyelvből tesz előre hozott érettségit, hogy a tavaszi érettségi során kevesebb tárgyra kelljen felkészülni. Ráadásul, ha esetleg nem úgy sikerül a vizsga, ahogy szeretnék még van lehetőség arra, hogy a tavaszi félévben javítsanak. Az újraérettségizés és az egyetemi pluszpontszerzés lehetőségeit néhány hete gyűjtöttük össze.

Az őszi érettségi alatt ugyanazokból a tárgyakból tehetnek vizsgát a fiatalok, mint a rendes tavaszi érettségi során. Az őszi érettségi legfontosabb dátumait korábbi cikkünkben foglaltuk össze.