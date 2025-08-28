Futam
49 perce
Közel 500 autó száguldott át Győrön
450-nél is több autó haladt át Győrön: a Garbage Run nevűn autós futam résztvevői átszáguldottak a városon.
Németországból, Ausztriából indultak le Boszniába a sofőrök. Hazafelé ejtették útba a folyók városát, majd a szlovákokhoz aztán csehekhez térnek be, utána Németországban ér véget a futam.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre