Futam

49 perce

Közel 500 autó száguldott át Győrön

450-nél is több autó haladt át Győrön: a Garbage Run nevűn autós futam résztvevői átszáguldottak a városon.

Kisalföld.hu
Közel 500 autó száguldott át Győrön

Németországból, Ausztriából indultak le Boszniába a sofőrök. Hazafelé ejtették útba a folyók városát, majd a szlovákokhoz aztán csehekhez térnek be, utána Németországban ér véget a futam.

 

