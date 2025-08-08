2 órája
Három kórterem lett komfortosabb a szülészeten
Egy-egy pelenkázó, mikróhullámos sütő és fotelágy érkezett a mosonmagyaróvári Karolina Kórház szülészeti osztályán három kórterembe a Rotary Club Szigetköz jóvoltából. A kórtermekben így komfortosabban tudják fogadni a kismamákat, és akár egy közeli hozzátartozójuk is éjszakázhat a szobában.
Három-három pelenkázót, mikróhullámos sütőt és fotelágyat adományozott a Rotary Club Szigetköz a mosonmagyaróvári Karolina Kórháznak. A berendezéseket a szülészeti osztály kapta: három kórtermet rendeznek be velük.
A kórtermek így komfortosabbak
– Nagy segítség ez a betegellátásban, hiszen komfortosabbá válhatnak a kórtermeink a szülészeti osztályon – emelte ki dr. Jenei Kinga, mosonmagyaróvári Karolina Kórház főigazgató főorvosa.
– Sokszor kell lelki támogatás a várandós vagy éppen frissen szült édesanyáknak. Most a plusz fotelágyaknak köszönhetően lehetőséget tudunk biztosítani akár az apukának, akár a nagymamának, hogy bent éjszakázzon a kórteremben, segítséget nyújtva. A saját mikrók is segítik, hogy otthonosabb legyen a szoba, és köszönjük az új pelenkázókat is – húzta alá a főigazgató.
Giczi Lajos, a Rotary Club Szigetköz elnöke hozzátette: korábban is segítették már a kórházat, most pedig a klub és támogatóinak jóvoltából, a jótékonysági padel versenyen összegyűlt összegből is tudtak fordítani az adományozott eszközökre.