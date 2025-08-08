augusztus 8., péntek

Adományok a Rotary Club Szigetköz jóvoltából

2 órája

Három kórterem lett komfortosabb a szülészeten

Egy-egy pelenkázó, mikróhullámos sütő és fotelágy érkezett a mosonmagyaróvári Karolina Kórház szülészeti osztályán három kórterembe a Rotary Club Szigetköz jóvoltából. A kórtermekben így komfortosabban tudják fogadni a kismamákat, és akár egy közeli hozzátartozójuk is éjszakázhat a szobában.

Mészely Réka

Három-három pelenkázót, mikróhullámos sütőt és fotelágyat adományozott a Rotary Club Szigetköz a mosonmagyaróvári Karolina Kórháznak. A berendezéseket a szülészeti osztály kapta: három kórtermet rendeznek be velük.

A kórtermekbe szánt eszközöket a szülészeten dr. Jenei Kinga főigazgató főorvos vette át Giczi Lajos elnöktől, a felvételen a klub képviselői és a kórház munkatársai
Fotó: Kerekes István

A kórtermek így komfortosabbak

– Nagy segítség ez a betegellátásban, hiszen komfortosabbá válhatnak a kórtermeink a szülészeti osztályon – emelte ki dr. Jenei Kinga, mosonmagyaróvári Karolina Kórház főigazgató főorvosa.

– Sokszor kell lelki támogatás a várandós vagy éppen frissen szült édesanyáknak. Most a plusz fotelágyaknak köszönhetően lehetőséget tudunk biztosítani akár az apukának, akár a nagymamának, hogy bent éjszakázzon a kórteremben, segítséget nyújtva. A saját mikrók is segítik, hogy otthonosabb legyen a szoba, és köszönjük az új pelenkázókat is – húzta alá a főigazgató.

Giczi Lajos, a Rotary Club Szigetköz elnöke hozzátette: korábban is segítették már a kórházat, most pedig a klub és támogatóinak jóvoltából, a jótékonysági padel versenyen összegyűlt összegből is tudtak fordítani az adományozott eszközökre.

 

