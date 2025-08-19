augusztus 19., kedd

Huba névnap

26°
+29
+19
Szent István

1 órája

Korona a Városháza előtt Győrben - fotók

Címkék#Szent Korona#Győr#installáció

Olvasónk küldte a különleges fotókat.

Kisalföld.hu

Hétfőn állították fel a Városháza előtt a Szent Korona installációját, mely 5 méter magas, és öt méter átmérőjű. Belsejében is sok információ olvasható.

Szöveg és fotók: Beledi Márta

Korona a Városháza előtt Győrben

Fotók: Beledi Márta

 

