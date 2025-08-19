Szent István
2 órája
Korona a Városháza előtt Győrben - fotók
Olvasónk küldte a különleges fotókat.
Hétfőn állították fel a Városháza előtt a Szent Korona installációját, mely 5 méter magas, és öt méter átmérőjű. Belsejében is sok információ olvasható.
Szöveg és fotók: Beledi Márta
